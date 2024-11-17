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Kış lastiği fiyatları cep yakıyor

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1 Aralık itibarıyla ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu başlayacak. Lastikçilerde yoğunluk başlarken, fiyatlar da belirginleşmeye başladı.

1 Aralık tarihi itibarıyla ülke genelinde kış lastiği kullanım zorunluluğu başlayacak. Tarihin yaklaşmasıyla birlikte lastikçilerde de hareketlilik başladı. 1 Nisan 2025'e kadar devam edecek olan zorunluluğun başlamasından önce lastik değiştirme fiyatları da belirginleşti.

2025 KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI

Otomobillerine kış lastikleri taktırmak isteyen araç sahipleri için fiyatlar boyutlarına göre değişiklik gösteriyor.

Ücret tarifesi şu şekilde sıralanıyor:

  • 13-14 inç jantlar 600 lira
  • 15-16 inç jantlar 750 lira
  • 17 inç jantlar için 850 lira
  • 18 inç jantlar için 950 lira
  • 19 inç jantlar için bin 100 lira
  • 20-21 inç jantlar için bin 250 lira

11 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Yeni lastik sahibi olmak isteyenler için de binek araçlar için kalitesine göre lastik fiyatları değişiklik göstererek bin 500 liradan jant büyüklüğüne ve kalitesine göre 11 bin liraya kadar çıkabiliyor.

TAKMAYANLARA 4 BİN LİRA CEZA

Kış lastiği takmayan ticari araç işletmelerine 2024 yılı itibarıyla 4 bin 69 lira idari para cezası kesilecek. Bu rakam 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yeniden değerleme oranı kapsamında güncellenecek.

Kış lastiği fiyatları cep yakıyor
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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