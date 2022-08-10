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Fiyat İstikrarı Komitesi tarımsal ürünler ve konutta fiyat artışına karşı alınabilecek önlemleri görüştü

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Fiyat İstikrarı Komitesi tarımsal ürünler ve konutta fiyat artışına karşı alınabilecek önlemleri görüştü

Fiyat İstikrarı Komitesi, önümüzdeki ekim ayında tarımsal ürünlerde arz-talep dengesinin sağlanması, konut piyasasında fiyat mekanizmasını bozan adımlara karşı alınabilecek tedbirler ve üretim, ihracat ile istihdamı artırmak amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesine yönelik...

Fiyat İstikrarı Komitesi, önümüzdeki ekim ayında tarımsal ürünlerde arz-talep dengesinin sağlanması, konut piyasasında fiyat mekanizmasını bozan adımlara karşı alınabilecek tedbirler ve üretim, ihracat ile istihdamı artırmak amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesine yönelik adımlar atılmasına karar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Fiyat İstikrarı Komitesinin altıncı toplantısının Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında 9 Ağustos'ta gerçekleştirildiği belirtilerek, "Toplantıda güncel enflasyon gelişmeleri ve son dönemde enflasyona etki eden unsurlar ele alınırken, başta gıda ürünlerinde olmak üzere arz güvenliğini güçlendirilen stratejik ürünlere yönelik çalışmalar ve konut piyasasına yönelik alınan tedbirler dahilinde gelinen son durum değerlendirilmiştir. Komite, önümüzdeki ekim dönemine yönelik tarımsal ürünlerin temel girdilerde arz-talep dengesinin sağlanmasına, konut piyasasında fiyat mekanizmasını bozan adımlara karşı alınabilecek tedbirler üzerinde çalışılmasına, ayrıca Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında ithalata bağımlılığı azaltıcı yatırımlara hız vermek ve üretim, ihracat ile istihdamı artırmak amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik adımların atılmasına karar vermiştir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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