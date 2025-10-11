Haberler

Fiyat etiketlerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Fiyat etiketlerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin fiyat şeffaflığını artırmak amacıyla Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeyle, ambalajlı gıda satışlarında 'net ağırlık' esas alınacak. Satıcılar, ürünün ambalaj ağırlığını fiyat hesaplamalarından çıkaracak. Yeme-içme sektöründe, fiyat listelerini dijital olarak bakanlığa iletecek ve karekod aracılığıyla müşterilere sunacak.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin fiyat şeffaflığını artırmak amacıyla Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere gitti. Yeni düzenlemeyle, özellikle ambalajlı gıda satışlarında "net ağırlık" esas alınacak.

İlgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; satıcılar, ürünün plastik poşet, streç film veya kese kâğıdı gibi fiyatı etkilemeyen ambalajları hariç tutarak, malın birlikte tartıldığı kabın ağırlığını (dara) ölçmek ve satış fiyatından düşmek zorunda olacak. Baklava gibi kutu içinde satılan ürünlerde, kutu ağırlığı hesaba katılmayacak ve yalnızca ürünün net ağırlığı üzerinden ücret talep edilecek.

YEME-İÇME SEKTÖRÜNE DİJİTAL FİYAT TAKİBİ

Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli değişiklik, restoran, kafe, pastane ve lokanta gibi işletmeleri yakından ilgilendiriyor.

Bu kapsamda, yeme-içme sektöründeki işletmeler, fiyat listelerine ait verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine dijital olarak iletecek. Bakanlık, bu verileri kamuoyuyla paylaşabilecek.

İşletmeler ayrıca fiyat listelerini karekod aracılığıyla müşterilere sunmakla yükümlü olacak. Karekod istemeyen müşterilere ise menü veya basılı fiyat listesi verilecek.

HATALI FİYATLARA AYRI AYRI CEZA

Yeni düzenlemeyle birlikte denetimler de sıkılaştırıldı. Fiyat listelerinde tespit edilen eksik, hatalı veya yönetmeliğe aykırı her ürün için ayrı ayrı yaptırım uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı'nın bu adımıyla, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi ve fiyatların daha şeffaf hale getirilmesi hedefleniyor.

Düzenlemeler, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

'Chrooke'ye büyük darbe! Uyuşturucu baronu 'Don Vito' yakalandı
İsrail yine ateşkesi bozdu! 10'dan fazla füze atıldı, şiddetli patlamalar yaşandı

İsrail yine ateşkesi bozdu! Füzeler ateşlendi, yıkım çok büyük
Mansur Yavaş'a soruşturma talebine CHP'den peş peşe tepki

Ankara'yı sarsan gelişme! Yavaş'a soruşturma talebine peş peşe tepki
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD'yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş

Eski İsrail askeri ülkeyi alarma geçirdi! Zengin erkeklerin kabusu
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Yaptığınız hangi üstün zeka ürünü değişiklikleriniz derde deva oldu da bu olacak ? Bi gidin be arkadaş bi gidin . Yaptığınız hep laf ebeliği ve yapıyormuş gibi görünmek .

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Yilmaz:

Daire, araba, arsa alıp satan, kiralayanlara da aynı sistem uygulansın. Bütün piyasayı bozan Daire ve dukan sahipleridir tamamen.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan Uslu:

Ben dükkan sahibi değilim tüketiciyim ama yanlış ve gereksiz bir uygulama ürünün ambalajı dahil etsen ne etmesen ne ambalajın parasını kar oranına ekler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neçirvan Barzani istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıllık yasağı kaldırdı

Barzani istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıllık yasağı kaldırdı
Selda Bağcan izlediği videodan sonra tarafını belli etti: Artık o takımlıyım

İzlediği videodan sonra tarafını belli etti: Artık o takımlıyım
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD'yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş

Eski İsrail askeri ülkeyi alarma geçirdi! Zengin erkeklerin kabusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.