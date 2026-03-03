Fiyat artışları

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,96, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,43 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,56 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şubatta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 33,39, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,6 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,96, Yİ-ÜFE yüzde 2,43 artış gösterdi.

TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,95, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,53 yükseldi.

Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 5,16, geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 27,56 artış oldu.

Şubat enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Martta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 33,39 olarak belirlendi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta TÜFE'nin yüzde 2,87 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 31,42 olabileceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişim TÜFE

















Yİ-ÜFE

















Ay/Yıl 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Ocak 2,46 1,02 1,06 1,35 1,68 11,10 6,65 6,7 5,03 4,84 3,98 0,99 0,45 1,84 2,66 10,45 4,15 4,14 3,06 2,67 Şubat 0,81 0,73 0,16 0,35 0,91 4,81 3,15 4,53 2,27 2,96 1,26 2,68 0,09 0,48 1,22 7,22 1,56 3,74 2,12 2,43 Mart 1,02 0,99 1,03 0,57 1,08 5,46 2,29 3,16 2,46

1,04 1,54 1,58 0,87 4,13 9,19 0,44 3,29 1,88

Nisan 1,31 1,87 1,69 0,85 1,68 7,25 2,39 3,18 3

0,76 2,60 2,98 1,28 4,34 7,67 0,81 3,60 2,76

Mayıs 0,45 1,62 0,95 1,36 0,89 2,98 0,04 3,37 1,53

0,52 3,79 2,67 1,54 3,92 8,76 0,65 1,96 2,48

Haziran -0,27 2,61 0,03 1,13 1,94 4,95 3,92 1,64 1,37

0,07 3,03 0,09 0,69 4,01 6,77 6,50 1,38 2,46

Temmuz 0,15 0,55 1,36 0,58 1,80 2,37 9,49 3,23 2,06

0,72 1,77 -0,99 1,02 2,46 5,17 8,23 1,94 1,73

Ağustos 0,52 2,30 0,86 0,86 1,12 1,46 9,09 2,47 2,04

0,85 6,60 -0,59 2,35 2,77 2,41 5,89 1,68 2,48

Eylül 0,65 6,30 0,99 0,97 1,25 3,08 4,75 2,97 3,23

0,24 10,88 0,13 2,65 1,55 4,78 3,4 1,37 2,52

Ekim 2,08 2,67 2,00 2,13 2,39 3,54 3,43 2,88 2,55

1,71 0,91 0,17 3,55 5,24 7,83 1,94 1,29 1,63

Kasım 1,49 -1,44 0,38 2,30 3,51 2,88 3,28 2,24 0,87

2,02 -2,53 -0,08 4,08 9,99 0,74 2,81 0,66 0,84

Aralık 0,69 -0,40 0,74 1,25 13,58 1,18 2,93 1,03 0,89

1,37 -2,22 0,69 2,36 19,08 -0,24 1,14 0,4 0,75











































Yıllık değişim







































Ay/Yıl 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Ocak 9,22 10,35 20,35 12,15 14,97 48,69 57,68 64,86 42,12 30,65 13,69 12,14 32,93 8,84 26,16 93,53 86,46 44,2 27,2 27,17 Şubat 10,13 10,26 19,67 12,37 15,61 54,44 55,18 67,07 39,05 31,53 15,36 13,71 29,59 9,26 27,09 105,01 76,61 47,29 25,21 27,56 Mart 11,29 10,23 19,71 11,86 16,19 61,14 50,51 68,50 38,1

16,09 14,28 29,64 8,50 31,20 114,97 62,45 51,47 23,5

Nisan 11,87 10,85 19,50 10,94 17,14 69,97 43,68 69,80 37,86

16,37 16,37 30,12 6,71 35,17 121,82 52,11 55,66 22,5

Mayıs 11,72 12,15 18,71 11,39 16,59 73,50 39,59 75,45 35,41

15,26 20,16 28,71 5,53 38,33 132,16 40,76 57,68 23,13

Haziran 10,90 15,39 15,72 12,62 17,53 78,62 38,21 71,6 35,05

14,87 23,71 25,04 6,17 42,89 138,31 40,42 50,09 24,45

Temmuz 9,79 15,85 16,65 11,76 18,95 79,60 47,83 61,78 33,52

15,45 25,00 21,66 8,33 44,92 144,61 44,50 41,37 24,19

Ağustos 10,68 17,90 15,01 11,77 19,25 80,21 58,94 51,97 32,95

16,34 32,13 13,45 11,53 45,52 143,75 49,41 35,75 25,16

Eylül 11,20 24,52 9,26 11,75 19,58 83,45 61,53 49,38 33,29

16,28 46,15 2,45 14,33 43,96 151,50 47,44 33,09 26,59

Ekim 11,90 25,24 8,55 11,89 19,89 85,51 61,36 48,58 32,87

17,28 45,01 1,70 18,20 46,31 157,69 39,39 32,24 27,00

Kasım 12,98 21,62 10,56 14,03 21,31 84,39 61,98 47,09 31,07

17,30 38,54 4,26 23,11 54,62 136,02 42,25 29,47 27,23

Aralık 11,92 20,30 11,84 14,60 36,08 64,27 64,77 44,38 30,89

15,47 33,64 7,36 25,15 79,89 97,72 44,22 28,52 27,67



