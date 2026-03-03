Fiyat artışları

Haberler

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,96, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,43 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,56 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şubatta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 33,39, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,6 arttı.

TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,95, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,53 yükseldi.

Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 5,16, geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 27,56 artış oldu.

Şubat enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Martta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 33,39 olarak belirlendi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta TÜFE'nin yüzde 2,87 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 31,42 olabileceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFE








Yİ-ÜFE








Ay/Yıl20172018201920202021202220232024202520262017201820192020202120222023202420252026
Ocak2,461,021,061,351,6811,106,656,75,034,843,980,990,451,842,6610,454,154,143,062,67
Şubat0,810,730,160,350,914,813,154,532,272,961,262,680,090,481,227,221,563,742,122,43
Mart1,020,991,030,571,085,462,293,162,46
1,041,541,580,874,139,190,443,291,88
Nisan1,311,871,690,851,687,252,393,183
0,762,602,981,284,347,670,813,602,76
Mayıs0,451,620,951,360,892,980,043,371,53
0,523,792,671,543,928,760,651,962,48
Haziran-0,272,610,031,131,944,953,921,641,37
0,073,030,090,694,016,776,501,382,46
Temmuz0,150,551,360,581,802,379,493,232,06
0,721,77-0,991,022,465,178,231,941,73
Ağustos0,522,300,860,861,121,469,092,472,04
0,856,60-0,592,352,772,415,891,682,48
Eylül0,656,300,990,971,253,084,752,973,23
0,2410,880,132,651,554,783,41,372,52
Ekim2,082,672,002,132,393,543,432,882,55
1,710,910,173,555,247,831,941,291,63
Kasım1,49-1,440,382,303,512,883,282,240,87
2,02-2,53-0,084,089,990,742,810,660,84
Aralık0,69-0,400,741,2513,581,182,931,030,89
1,37-2,220,692,3619,08-0,241,140,40,75





















Yıllık değişim



















Ay/Yıl20172018201920202021202220232024202520262017201820192020202120222023202420252026
Ocak9,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6864,8642,1230,6513,6912,1432,938,8426,1693,5386,4644,227,227,17
Şubat10,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1867,0739,0531,5315,3613,7129,599,2627,09105,0176,6147,2925,2127,56
Mart11,2910,2319,7111,8616,1961,1450,5168,5038,1
16,0914,2829,648,5031,20114,9762,4551,4723,5
Nisan11,8710,8519,5010,9417,1469,9743,6869,8037,86
16,3716,3730,126,7135,17121,8252,1155,6622,5
Mayıs11,7212,1518,7111,3916,5973,5039,5975,4535,41
15,2620,1628,715,5338,33132,1640,7657,6823,13
Haziran10,9015,3915,7212,6217,5378,6238,2171,635,05
14,8723,7125,046,1742,89138,3140,4250,0924,45
Temmuz9,7915,8516,6511,7618,9579,6047,8361,7833,52
15,4525,0021,668,3344,92144,6144,5041,3724,19
Ağustos10,6817,9015,0111,7719,2580,2158,9451,9732,95
16,3432,1313,4511,5345,52143,7549,4135,7525,16
Eylül11,2024,529,2611,7519,5883,4561,5349,3833,29
16,2846,152,4514,3343,96151,5047,4433,0926,59
Ekim11,9025,248,5511,8919,8985,5161,3648,5832,87
17,2845,011,7018,2046,31157,6939,3932,2427,00
Kasım12,9821,6210,5614,0321,3184,3961,9847,0931,07
17,3038,544,2623,1154,62136,0242,2529,4727,23
Aralık11,9220,3011,8414,6036,0864,2764,7744,3830,89
15,4733,647,3625,1579,8997,7244,2228,5227,67
(Sürecek)
Kaynak: AA / Mertkan Oruç
Haberler.com
