Fitch Ratings, İtalya'nın Kredi Notunu Yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İtalya'nın kredi notunu 'BBB' den 'BBB+' ya yükseltti. Not görünümü 'durağan' olarak belirlendi. Not artışının, ülkenin mali gidişatına duyulan güvenin artmasından kaynaklandığı belirtildi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, İtalya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Not artışının İtalya'nın mali gidişatına duyulan güvenin artmasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada, istikrarlı siyasi ortam, devam eden reform ivmesi ve azalan dış dengesizliklerin İtalya'nın kredi göstergelerini daha da güçlendirdiği vurgulandı.

Açıklamada, 2025-2027 döneminde yapısal gelir artışları ve sıkı harcama kontrolü sayesinde bütçe açığında kademeli bir azalma beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
