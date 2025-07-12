Fitch Ratings Almanya'nın Kredi Notunu Üzerinde Teyit Etti

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Almanya'nın kredi notunu teyit ettiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Almanya'nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "AAA" olarak teyit edildiği ve not görünümünün "durağan" olarak belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Almanya'nın kredi notunun, kişi başına düşen yüksek geliri, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, güçlü kurumsal çerçevesi, yüksek cari işlemler fazlası ve pozitif net uluslararası yatırım pozisyonuyla desteklendiği belirtildi.

Güçlü yönlerine rağmen Almanya'nın büyüme beklentilerini olumsuz etkileyen bazı yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret edilen açıklamada, mayıs ayında iktidara gelen koalisyonun, süregelen büyüme sorunlarını ele almak için altyapı ve savunma harcamalarında önemli bir artışa izin vereceği kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin bu programları finanse etmek için gelecek beş yıl içinde 850 milyar avroya yakın ek borçlanma öngördüğü, bunun da açıkların ve borcun artmasına yol açacağı ifade edildi.

Koalisyon anlaşmasında açıklanan destek paketi ve sosyal tedbirlerin de bütçe açığı üzerinde baskı yaratacağı vurgulanan açıklamada, hükümetin harcamalardaki artışın bir kısmını orta vadede tasarruflarla dengeleme taahhüdünde bulunduğu ancak bu önlemler hakkında sınırlı ayrıntı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliğin ekonomik hissiyat üzerinde baskı yaratması nedeniyle 2025'te yüzde 0,1'lik büyüme öngörüldüğü ifade edilerek, artan kamu harcamalarının 2026-2027 yıllarında büyümenin ortalama yüzde 1,1'e yükselmesine yardımcı olacağı bildirildi.