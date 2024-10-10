Fitch Ratings, Akbank'ın ARTS Programının Kredi Notunu Yükseltti

Fitch Ratings, Akbank tarafından kurulan A.R.T.S. Ltd. (ARTS) yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programının kredi notunu BBB-seviyesinden BBB seviyesine yükseltti. Görünüm ise durağan olarak teyit edildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Akbank tarafından kurulan A.R.T.S. Ltd. (ARTS) yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programının kredi notunu BBB- seviyesinden BBB seviyesine yükseltti. Görünüm ise durağan olarak teyit edildi.

Yayınlanan raporda, program notunun BBB- seviyesinden BBB seviyesine yükseltildiği; program notunun, Akbank'ın 'BB-'Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu'ndan (LTLC IDR) dört kademe daha yukarıda olmaya devam ettiği ifade edildi. Ayrıca, ARTS'ın bu başarısının, Akbank'ın GC1 skoru, iyi çeşitlendirilmiş nakit akışları ve Borç Servisi Karşılama Oranı (DSCR) gibi unsurlarla desteklenerek dört kademelik not artışını koruyan tek Türk programı olmaya devam ettiği vurgulandı. - İSTANBUL