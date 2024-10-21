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FİSKOBİRLİK'in Yönetimi ve Kapatma Kararları Tartışma Yarattı

FİSKOBİRLİK'in Yönetimi ve Kapatma Kararları Tartışma Yarattı
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Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, FİSKOBİRLİK'in kötü yönetildiğini ve 10'dan fazla kooperatifin kapatma kararının alındığını belirtti. Karan, bu durumun kurumun tasfiye sürecine girdiğini ve başkanın çıkar ilişkileri nedeniyle alındığını iddia etti.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, FİSKOBİRLİK'in yönetiminin kötüleştiğini ve kooperatifleri kapatma kararları alındığını ifade etti. Karan, FİSKOBİRLİK'i tamamen gözden çıkardığını ve kurumun, kötü yönetildiğini söyledi.

Karan, İstanbul'dan Artvin'e kadar 50 kooperatifin bulunduğu FİSKOBİRLİK yönetiminin, 10'dan fazla kooperatifi kapatma kararı aldığını duyurdu. Bu durumun, kurumun tasfiye sürecine girdiğini vurgulayarak, FİSKOBİRLİK'in kapısına yavaş yavaş kilit vurulmaya başlandığını söyledi.

Karan, kapatma kararlarının, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'ın kendi çıkarları için alındığını iddia ederek "Kapatılan kooperatiflerin faaliyetleri olmadığı gerekçesiyle işlem yapılıyor. Ancak fındık alımı için personel görevlendirilmezse, bu kooperatiflerin nasıl faaliyet göstereceği sorusu yanıt bekliyor. Buradaki asıl amaç, delege kaygısıdır" dedi.

FİSKOBİRLİK'in tarihine de değinen Karan, 28 Temmuz 1938'de kurulan bu kooperatiflerin, 86 yılı geride bıraktığını ve günümüzde bir kişinin insafına bırakılmış olmasının kamuoyunun takdirine sunulduğunu sözlerine ekledi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Politika Ekonomi giresun Tarım

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