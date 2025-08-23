Fırat Kaplumbağası Kamera Önünde!

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yaşayan 5 tatlı su kaplumbağası türünden biri olan Fırat kaplumbağasına dair görüntü ve bilgi paylaştı.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Fırat kaplumbağasının (Rafetus euphraticus) kameralara yakalandığı belirtilen paylaşımda, "Ülkemizde yaşayan 5 tatlı su kaplumbağasından biri. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tükenme tehlikesi altında. Genelde çamura gömülü yaşar, hızlıdır, ürkektir, güneşlenmeye pek çıkmaz ama bu kez kameralarımıza poz verdi. Tür koruma eylem planı kapsamında izleme ve koruma çalışmalarımız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.