Fırat EDAŞ'tan Yeşilyurt'a 40 milyon TL'lik enerji alt yapısı yatırımı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Fırat Elektrik Dağıtım, Yeşilyurt'ta enerji arz güvenliğini artırmak ve yeniden yapılandırılan yerleşim bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak amacıyla 40 milyon TL'yi aşkın yatırımla 42 bin metrelik yeni yer altı şebekesi kuruyor.

Hizmet verdiği bölgelerde kesintisiz enerji arzı sağlamak, abonelerine en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla yatırımlarına devam eden Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Beydağı Trafo Merkezi Yanı Dağıtım Merkezi ve Bağlantı Hatları Projesi'ni hayata geçiriyor.

Yapılan açıklamaya göre, afet sonrası yeniden yapılanma sürecinde Malatya il merkezinin artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen kapsamlı yatırım çalışmaları kapsamında, Yeşilyurt Beydağı bölgesinde 42 bin metre uzunluğunda kablo kullanılarak modern bir yer altı enerji şebekesi oluşturuluyor. Yaklaşık 40 milyon TL'yi aşan yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje; Çilesiz, Tecde, Karakavak, Bostanbaşı, Turgut Özal, Paşaköşkü, Özalper, Zaviye, Koyunoğlu ve Samanlı mahalleleri başta olmak üzere il merkezinin enerji altyapısının kalitesini artıracak. Bu kapsamda tesis edilen alternatif şehir fiderleri, enerji arz güvenliğini güçlendirerek olası kesintilerin önüne geçmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla bölgenin enerji ihtiyacını karşılayacak yeni bir ana dağıtım hattı oluşturulacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki enerji arz güvenliği güçlenecek ve elektrik tedarik sürekliliği performansı artırılarak arıza riski minimuma indirilecek. Malatya'da 460 binin üzerinde aboneye, 6 bin 462 trafo ve yaklaşık 23 bin kilometrelik enerji hattı ile hizmet veren şirket, Malatya'da kesintisiz enerji hizmetini destekleyen yatırımlarını önümüzdeki dönemde de sürdürecek. - MALATYA