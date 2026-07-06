Fındıkta daldaki bolluk yanıltabilir: Çürük, küf ve kokarca rekolteyi tehdit ediyor

Giresun'da fındık bahçelerinde dallardaki yoğun çotanak oluşumu bu yıl yüksek rekolte beklentisini güçlendirse de üreticiler, fındıkta görülen iç çürüklüğü, küf hastalığı ve kahverengi kokarca zararının gerçek verimin beklentilerin altında kalmasına neden olabileceğini belirtiyor.

Üreticiler, özellikle Temmuz ayının fındığın gelişim sürecinde kritik bir dönem olduğuna dikkat çekerek bu süreçte yaşanacak olumsuz hava koşulları ile zararlıların etkisinin rekolteyi doğrudan belirleyeceğini ifade etti.

Yağışlı geçen sezon nedeniyle bahçelerde yabancı otların geçen yıllara göre daha fazla büyüdüğünü dile getiren üreticiler, artan nemin küf hastalığını tetiklediğini, bu nedenle birçok bahçede iki kez ot biçmek zorunda kaldıklarını ve bunun da üretim maliyetlerini artırdığını söyledi.

Üreticiler, şimdiden bazı fındıklarda iç çürüklüğü, boş tane oluşumu ve küf kaynaklı bozulmaların görüldüğünü, ayrıca son yıllarda bölgede hızla yayılan kahverengi kokarcanın da önemli verim kayıplarına yol açtığını belirtti. Dallarda görülen yoğun çotanak sayısının yüksek rekolte anlamına gelmediğini ifade eden üreticiler, hasat dönemine kadar yaşanacak gelişmelerin ürün miktarı ve randımanı belirleyeceğini kaydetti.

Fındık üreticisi Nihat Öztürk ise açıklanan rekolte tahminlerinin sahadaki tabloyla örtüşmeyebileceğini ileri sürerek "Biz üreticiler olarak açıklanan rekoltenin elde edilemeyeceğini düşünüyoruz. Fındık için Temmuz ayı çok kritik bir dönem. Mevsim şartları ve zararlıların etkisi bu ay içerisinde belirginleşiyor. Şu anda dallarda çok fazla fındık görülüyor ancak bazı fındıklarda küf nedeniyle yanmalar, buruşmalar ve iç bozulmaları oluşmuş durumda. Bunların bir kısmı dökülecek, dalda kalanların da önemli bölümü boş çıkacak. Bu durum hem verimi hem de randımanı düşürecek. Diğer önemli sorun ise son yıllarda bölgemizde hızla yayılan kahverengi kokarca. Bu zararlı, fındığın içini çürütüyor veya ürünün dökülmesine neden oluyor. Dolayısıyla daldaki yoğunluk yüksek görünse de hasatta aynı tabloyu görmek mümkün olmayabilir. Önümüzdeki günlerde kuraklık olsa dökülmeleri artırabilir, yağışların devam etmesi ise yabancı ot ve küf oluşumunu artıracaktır. Bu nedenle bugün görünen rekoltenin hasatta aynı şekilde gerçekleşeceğini düşünmüyoruz" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı