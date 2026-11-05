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Fındıkta iki aylık işlem 218 bin tonu aşarken en fazla satış Düzce/Bolu'da yapıldı

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Giresun Ticaret Borsasına göre, 2026 sezonunun iki aylık döneminde 21 ticaret borsasında 218 bin 19 ton yeni sezon fındık satıldı. En fazla işlem 43 bin 520 tonla Düzce/Bolu'da yapıldı.

Ticaret borsalarında 2026 sezonunun iki aylık döneminde 218 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu ayda borsalarda 218 bin 19 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

En fazla işlem, 43 bin 520 tonla Düzce/ Bolu'da yapıldı. Bu kentleri 41 bin 677 tonla Ordu, 29 bin 980 tonla Giresun takip etti.

Kaynak: AA
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