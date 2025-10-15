Haberler

Fındık Üretiminde Verimlilik Artışı: Çakıldak Fındık Çeşidi Klon Seçimi Devam Ediyor

Fındık Üretiminde Verimlilik Artışı: Çakıldak Fındık Çeşidi Klon Seçimi Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fındık Araştırma Enstitüsü, Çakıldak fındık çeşidinde yürüttüğü klon seleksiyonu projesi ile verim ve meyve kalitesinde belirgin artışlar sağladı. Yeni klonlar sayesinde üreticilerin beklentileri karşılanacak, bakım kolaylığı ve verimlilik artacak.

Fındık üretiminde verimliliği artırmak ve kalite standartlarını yükseltmek amacıyla Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çakıldak Fındık Çeşidinde Klon Seleksiyonu Projesi" devam ediyor.

Enstitü yetkililerinden alınan bilgiye göre, proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Çakıldak fındık çeşidinde verim ve meyve kalitesi açısından belirgin artışlar gözlemlendi.

Uzman ekipler tarafından yürütülen seleksiyon çalışmaları sonucunda, 18 farklı ocaktan elde edilen fidanlar ile deneme parselleri oluşturuldu. Bu parsellerde budama ve terbiye işlemleri uygulanarak tek dal sistemi hayata geçirildi. Yapılan gözlemler, bazı klonların hem daha yüksek verim hem de daha iri ve kaliteli meyveler verdiğini ortaya koydu belirtildi.

Proje kapsamında geliştirilen yeni klonlar sayesinde, hem üretici hem sanayicinin beklentilerine uygun nitelikte fındık çeşitlerinin üretimi hedefleniyor. Ayrıca, tek dal sistemi ile fındık üretiminde bakım kolaylığı sağlanırken, hasat verimliliği ve mekanizasyon imkanları da artıyor.

Fındık Araştırma Enstitüsü yetkilileri, proje sonunda elde edilecek sonuçların bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirterek "Çakıldak fındık çeşidinde yürütülen klon seleksiyonu projemizle, yüksek verimli ve kaliteli bireylerin tespiti sağlanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda üreticilerimizin daha az emekle daha fazla ürün alması, aynı zamanda modern yetiştiricilik yöntemlerinin sahaya aktarılması hedeflenmektedir. Yalnızca verim artışıyla değil, sürdürülebilir tarım ve iklim koşullarına dayanıklı üretim modelleri açısından da büyük katkı sağlayacak. Çalışmalar önümüzdeki dönemde genişletilmesi ve elde edilen üstün klonların üreticilere ulaştırılması planlanıyor" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi

Rojin Kabaiş dosyasına Bakan Tunç el attı! Olayı aydınlatacak gelişme
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Pervin Buldan'ın isim vererek teşhir ettiği vekil: Bana cinsiyetçi mesaj gönderdi

İşte Buldan'ın Meclis kürsüden ismini vererek teşhir ettiği vekil
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Adnan Oktar'ın kediciklerle keyif çattığı villanın son hali

İşte kediciklerle keyif çattığı villanın son hali
'Millet kafayı yemiş' yorumları yapılıyor! Vatandaşın sözleri ünlü oyuncuyu şaşkına çevirdi

Yanına yaklaşan vatandaşın sözleri ünlü oyuncuyu şaşkına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.