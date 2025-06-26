Fındık Üretimi ve İhracatı Hedefleri Yükseliyor

Fındık Üretimi ve İhracatı Hedefleri Yükseliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, fındık üretiminin arttığı ve dünya fındık tüketiminin 1 milyon 200 bin tona ulaştığını belirterek, Türkiye'nin fındık ihracatında hedeflerinin yüzde 40'a ulaşmak olduğunu açıkladı.

??????? Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, 10 yıl önce 900 bin ton olan dünya fındık tüketiminin 1 milyon 200 bin tona ulaştığını belirterek, "Dolayısıyla ne kadar üretirsek, bunun satılacağına da inanıyoruz." dedi.

TTB'nin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelen Ergan, fındık üretim ve ihracatında Trabzon'un söz sahibi olduğunu söyledi.

Türkiye'de 740 bin hektarda fındık üretildiğini ifade eden Ergan, "Ülkemizde üretim bazında yüzde 9'larda payı olan Trabzon, geçmişte fındığın yüzde 40'ını ihraç ediyordu. Bugün yüzde 30'larda ama inşallah önümüzdeki dönemlerde biz yine ihracatta yüzde 40'ları yakalamaya çalışacağız." diye konuştu.

Ergan, ülkede 600 ila 800 bin ton arasında fındık üretimi yapıldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu, dekarda ortalama 100 kilograma tekabül ediyor. Bizim coğrafyamız, fındık üretimine en uygun coğrafya. İklim şartları da çok uygun. Dolayısıyla dekarda 200-250 kilogramlara çıkarsak, Türkiye'de fındık üretimi ortalama 1 milyon 500 bin ton civarlarında olur. Bu ne demek? Biz bunu sattığımız takdirde en az 4 milyar dolar gelir elde edeceğiz. Üretimle birlikte tüketim artmalı, artıyor da."

Üretime ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizen Ergan, "10 yıl önce 900 bin ton olan dünya fındık tüketimi, bugün 1 milyon 200 bin tona çıktı. Dolayısıyla ne kadar üretirsek, bunun satılacağına da inanıyoruz." dedi.

Fındığın tanıtımı ve ihracatının artırılması noktasında çalıştıklarını anlatan Ergan, Dünya Fındık Haftası'nın da her yıl ağustosta çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtti.

Fındık ihracatından bu yıl 3 milyar doların üzerinde gelir beklediklerini vurgulayan Ergan, fındığın yanı sıra çay, süt ve süt ürünlerinde de üretim ve ihracatı artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Ortahisar ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen program, TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer'in TTB'nin faaliyetlerine ilişkin sunumuyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Ekonomi
CHP'deki kavgaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Ürkmemek elde değil

Olana bitene Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
ABD, İran'a ait nükleer tesisin nasıl vurulduğunun görüntülerini paylaştı

İran'a ait nükleer tesisin vurulduğu anın görüntüleri paylaşıldı
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı

İkinci el araç alacaklar dikkat! Bakanlık o süreyi uzattı
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı

Görüşmeler başladı! Süper Lig devi bombayı patlatmak üzere
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Bodrum FK'den ayrılan Morais'in yeni adresi şaşırttı

Bodrum FK'den ayrıldı, yeni adresi şaşırttı
500T otobüs hattının güzergahı değişti

"Üzerinde güneş batmayan hat" için yeni karar! Güzergahı değişti
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu

Yüzmek için değil akılalmaz sebeple baraja girdi, bir daha çıkamadı
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz

Erdoğan'dan net yanıt: İran'ın böyle bir adım atmayacağına inanıyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.