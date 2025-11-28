Haberler

Fındık Fiyatlarının Yıl Sonuna Kadar Stabil Kalması Bekleniyor

Fındık fiyatlarının döviz kurunda önemli bir değişiklik olmaması durumunda yıl sonuna kadar 280-290 lira bandında stabil seyretmesi öngörülüyor. İhracatın yüzde 50 düştüğü belirtilirken, hava koşullarının fiyatlar üzerindeki etkisine dikkat çekildi.

Serbest piyasada uzun süredir 280-290 lira bandında işlem gören fındık fiyatlarının, döviz kurunda önemli bir değişiklik yaşanmadığı takdirde yıl sonuna kadar stabil seyretmesi bekleniyor.

Fındık fiyatlarının ihracat ve döviz kuru doğrultusunda belirlendiğini ifade eden fındık sanayicisi Mustafa Demirci, geçen yıla göre ihracatta yaklaşık yüzde 50 düşüş yaşandığını söyledi. Demirci, bu düşüşün Avrupalı alıcıları farklı tedarikçilere yönelttiğini belirtti.

Demirci, mevcut tabloya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yıl sonuna yaklaşırken fındık fiyatlarının 290 lira seviyesinin üzerine çıkması için ya döviz artışı ya da ihracatın yükselmesi gerekir. Öngördüğümüz tabloya göre fındık fiyatları 15 Ocak 2026'ya kadar stabil devam edecektir. Bu tarihten sonra hava şartları fiyatların yeniden şekillenmesinde belirleyici olacaktır" dedi.

Hava koşullarının rekolte üzerindeki etkisine de dikkat çeken Demirci, "15 Ocak 2026'dan sonra hava şartlarının kuraklık ya da mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık gibi etkileri rekolteyi düşürebilecek olumsuzluklardır. Bu durumda fındık fiyatları 300 liranın üzerine çıkması muhtemeldir. Bununla beraber hava şartları mevsim normallerinde seyrederse fındık için olumsuz bir durum yaşanmazsa fındık fiyatları yine stabil durumda pek bir değişiklik yaşanmaz. Dolaysıyla bundan sonraki süreçte fındık fiyatlarını ihracat rakamları, döviz kuru ve hava şartları belirleyecek" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
