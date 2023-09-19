Fındık Fiyatları Hasat Sonrası Yükseldi

Sezon başında taban alım fiyatı 82,5 TL olarak açıklanan fındık, hasat dönemi sonrasında serbest piyasada 100 TL'ye yükseldi.

Hasat başına fındık taban alım fiyatının açıklanmasının ardından TMO fındık alımına başlamıştı. 82,5 TL olarak alımı yapılan fındık, hasat döneminin ardından serbest piyasada fındık 100 TL'ye ulaştı. Üreticiler için sevindirici olan bu fiyatların ilerleyen günlerde hızlı bir şekilde düşüşüne tanık olabileceklerini ifade eden fındık tüccarları, serbest piyasada dengeli bir fiyat izlenmesinin gerekli olduğuna dikkat çekti. Hızlı fiyat yükselişinin iyi olmadığını, aynı hızla da fındık fiyatının düşebileceğinin altını çizen fındık tüccarı Yaşar Çakır, "Şu anda randıman bazında kaliteli fındıklar 100 TL. Fiyat 95-96 TL'den başlayıp 100 TL'ye kadar çıkıyor. Üreticilerimizin şu anki rakamlardan memnun olması lazım. Kısa bir zamanda, 15-20 gün içerisinde 70 TL'den başlayan fındık, 100 TL oldu. Buna şükretmek lazım. Rekolte az" dedi. - SAMSUN