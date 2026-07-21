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Ordu'da "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi"ne 944 kişi başvurdu

Ordu'da 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi'ne 944 kişi başvurdu
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Ordu'da fındık hasadı döneminde üretici ve işçiyi buluşturan projeye yeni sezon öncesi yoğun ilgi; 15 günde 944 kişi başvurdu, toplamda 11 bin 844 işçi kayıtlı.

Ordu'da yürütülen "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi"ne, 15 günde 944 kişi başvuruda bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fındık hasadı döneminde üreticiyle işçiyi buluşturmak amacıyla hayata geçirilen projeye yeni sezon öncesi başvurular devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hayata geçirilen ve bu yıl 7'nci sezonuna hazırlanan proje, yerli işçi bulmakta zorlanan üreticilerle fındık hasadında çalışarak gelir elde etmek isteyen vatandaşları bir araya getiriyor.

Böylece hem üreticilerin iş gücü ihtiyacı karşılanıyor hem de fındık hasadı döneminde oluşan ekonomik hareketliliğin Ordu'da kalmasına katkı sağlanıyor.

Yeni sezon için başlatılan başvuru sürecinin ilk 15 gününde 944 işçi projeye kayıt yaptırırken, 44 bahçe sahibi de işçi talebinde bulundu.

Projenin başladığı günden bugüne kadar kayıt yaptıran ve yeni sezon öncesi kayıtlarını yenileyen işçi sayısı 11 bin 844'e, bahçe sahibi sayısı ise 3 bin 193'e ulaştı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
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