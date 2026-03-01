Haberler

Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin finansal piyasalara etkilerini ele aldı. Komite, Türkiye ekonomisinin dışsal şoklara karşı dirençli olduğunu ve gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, toplantıda, bölgedeki jeopolitik gerilim ve çatışmaların küresel ve yurt içi finansal piyasalara, enerji fiyatlarına ve makroekonomik görünüme muhtemel etkilerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Komite, Türkiye ekonomisinin güçlenen makro temelleri, artan rezervler ve sıkı politika duruşu sayesinde dışsal şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Finansal sistemin sağlam sermaye yapısı ve yeterli likidite tamponlarıyla bu tür riskleri yönetebilecek kapasitede olduğunu teyit etmiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve olası negatif etkilerin sınırlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin hazır olduğunu ve gerektiğinde kararlılıkla uygulanacağını vurgulamıştır. Komite, gelişmeleri yakından izlemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

