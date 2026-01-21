Haberler

Finansal İstikrar Komitesi, toplandı

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamaları ele aldı ve bankacılık sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

FİNANSAL İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda, ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar ele alınarak kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirildi ve atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesi'nin, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığı belirtilerek, "Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alınmış ve finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Ayrıca, bankacılık sektörünün genel görünümü, ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar ele alınmış, banka dışı finansal kuruluşların makro ihtiyati çerçeveye uyum düzeyleri üzerinde istişarelerde bulunulmuştur. Öte yandan kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirilerek atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
