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Filyos Limanı'nın demir yolu ve kara yolu bağlantısı çalışmaları başladı

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AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Filyos Limanı'nın demir yolu ve kara yolu bağlantısı yapım çalışmasının başlamasının umut verici olduğunu belirtti.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Filyos Limanı'nın demir yolu ve kara yolu bağlantısı yapım çalışmasının başlamasının umut verici olduğunu bildirdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Filyos Limanı'nın aynı anda 13 gemi elleçmesi yapabilen 25 milyon ton sahip Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olduğunu ifade ederek, "Filyos Limanı ticari kullanıma açıldığında bölgemiz dev bir lojistik merkezi haline gelecektir. Filyos Limanı sadece Karabük-Zonguldak-Bartın için değil, İç Anadolu ihracatçısı için önem arz etmektedir. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Bakanımız ve Enerji Bakanımızın ortak yaptığı çalışmalar sonucunda Filyos Limanı'nın demir yolu ve kara yolu bağlantılarının yapılmasıyla ilgili çalışmaların başlaması bizler için umut vericidir. Buradan bakanlarımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Milletvekili Keskinkılıç Karabük Ulaşım Politika Ekonomi Güncel Haberler

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