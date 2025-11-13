Filistin Ekonomi Bakanlığı'ndan Kapatılan Sınır Kapısına Dikkat Çekici Uyarı

Filistin Ekonomi Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün'ü birbirine bağlayan Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü Sınır Kapısı'nı kapatmaya devam etmesinin sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin 18 Eylül'den bu yana El-Kerame (Kral Hüseyin Köprüsü) Sınır Kapısı'nı kapalı tutmasının Filistin ticaretinin neredeyse tamamen durmasına yol açtığı belirtilerek, 7 Ekim 2023'ten önce bu kapıdan her gün 550'den fazla tırın geçiş yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, kapatmanın "sezonun zirvesinde hurma, sebze ve meyve ihracatını aksattığı, Filistinli çiftçiler ve fabrikalar için önemli kayıplara yol açtığı ve yerel pazara temel mal ve hammadde akışını engelledi vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, Ekonomi Bakanlığı da dahil olmak üzere Filistin hükümetinin bu konuyu yakından takip ettiği ve uluslararası destek toplamak, İsrail'e sınırı acilen yeniden açması, mal ve ticaretin serbest dolaşımını sağlaması ve daha fazla kapanmayı önlemesi için baskı yapmak amacıyla Arap ortakları ve dost ülkelerle temaslarını sürdürdüğü dile getirildi.

Açıklamada, uluslararası topluma ticari hareketin serbestliğini garanti altına almak ve Filistin ekonomisini çöküşten korumak için, İsrail'in keyfi önlemlerini durdurmak adına hukuki ve insani sorumluluklarını yerine getirmeleri ve etkili adımlar atmaları çağrısı yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında, 7 Ekim 2023 öncesinde 13-15 milyar dolar aralığında seyreden gayri safi yurtiçi hasılanın, bu yıl 10 milyar dolar civarına gerilediği belirtildi.

İsrailliler tarafından "Allenby Köprüsü", Ürdünlüler tarafından ise "Kral Hüseyin Köprüsü" olarak adlandırılan Kerame Sınır Kapısı, Batı Şeria'daki Filistinlilerin Ürdün üzerinden dünyaya açılan tek kapısı olma özelliğini taşıyor.

Tel Aviv yönetimi, 18 Eylül 2025'te iki İsrail askerinin silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından sınır kapısını kapatmış ve birkaç gün sonra yolculara yeniden açmıştı; ticari mallara ise kapalı kalmıştı.