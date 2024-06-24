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File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

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BİM'in bünyesinde bulunan File Market'in bazı mağazalarına yerleştirilen tabelalar tartışma yarattı. İnternete düşen fotoğraflarda yer alan duyuru tabelasında "Sevgili müşterilerimiz 08.07.2024 tarihinden itibaren bu mağazamızda yapılan alışverişlerde daha pratik, hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi yaşamanız amacıyla sadece kredi/banka kartları ile ödemeye geçilecektir" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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