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Fethiye, The Times'ın Ekim Ayında Plaj Tatili İçin En İyi Üçüncü Destinasyonu Seçildi

Fethiye, The Times'ın Ekim Ayında Plaj Tatili İçin En İyi Üçüncü Destinasyonu Seçildi
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İngiliz The Times gazetesi, Fethiye'yi ekim ayında plaj tatili için dünyanın en iyi üç destinasyonu arasında gösterdi. Fethiye, aileler için ideal bir tatil seçeneği olarak tanıtıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi, İngiliz The Times gazetesi tarafından ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada gösterildi.

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Best places for a beach holiday in october" başlığıyla "Ekim ayında plaj tatili için en iyi yerler" listesini açıklayan gazete, Türkiye'den sadece Fethiye'yi seçti.

Ekim tatili için 11 ülkenin tatil merkezlerini tavsiye eden The Times'ın Fethiye ile ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"İngiltere'den Dalaman havaalanına direkt uçuşlar sayesinde kolayca ulaşılabilen Fethiye, Türk Rivierası'nın ana merkezlerinden biri ve aileler için kusursuz bir seçenektir. Bölgenin çam ormanlarıyla kaplı dağlarını bisiklet sürerek keşfetmek, muhteşem Ölüdeniz plajının ve Mavi Lagün'ün geniş kumlu alanında uzanmak ve geleneksel bir gulet tekne gezisiyle Kelebekler Vadisi'ni keşfetmek için bir üs olarak kullanın. Ayrıca antik kaya mezarlarıyla dolu Likya Yolu'nun bazı kısımlarında yürüyüş yapabilirsiniz."

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Ekonomi

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