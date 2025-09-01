"İçilebilir" diye fenomenlere tanıttırılan çamaşır suyuyla ilgili şok rapor

'İçilebilir' diye fenomenlere tanıttırılan çamaşır suyuyla ilgili şok rapor
Güncelleme:
Glint isimli firma, ürettiği temizlik ürününü fenomenler aracılığıyla 'içilebilir' ve '%100 bitkisel' diye tanıttı. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın incelemeleri sonucunda ürünün bitkisel olmadığı ve kimyasal maddeler içerdiği tespit edildi.

ÜRÜNÜN İÇERİĞİNDE NE VAR?

Glint'in "bitkisel temizlik ürünü" olarak lanse ettiği ürünün ambalajında bitkisel reçine, Himalaya tuzu, karbonat, bitkisel gliserin ve deiyonize su bulunduğu belirtiliyor. Ancak listedeki bu içerikler, ürünü güvenli hale getirmediği gibi, ambalaj üzerindeki uyarılar da gerçeği gözler önüne seriyor.

İDDİA İLE AMBALAJ UYARILARI ÇELİŞİYOR

Ürün, sosyal medyada "içilebilir" olarak tanıtılırken, kutunun üzerinde şu uyarılar yer alıyor:

  • "Gıda maddelerinden uzak tutunuz."
  • "P260: Buharı solumayın."
  • "P280: Koruyucu eldiven kullanın."
  • "P301+P330+P331: Yutulduğunda ağzı çalkalayın, istifra etmeye çalışmayın."

Bu ifadeler, ürünün kesinlikle içilmemesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Uzmanlara göre temizlik amaçlı kullanılan bileşenlerin yutulması, insan sağlığı açısından ciddi riskler taşıyor.

"%100 BİTKİSEL" İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Glint, ürünü "%100 bitkisel", "kimyasal içermez", "FDA onaylı" ifadeleriyle pazarlasa da, incelemeler bunun aksini kanıtladı. Bakanlık, ürünü bir temizlik kimyasalı olarak tanımlarken, içilmesi halinde sağlık açısından tehlike oluşturduğunu vurguladı.

REKLAMLAR YANILTICI BULUNDU

T.C. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan inceleme, Reklam Kurulu'na taşındı. Kurul; firmanın kullandığı "%100 bitkisel", "tamamen doğal", "GDO içermez", "çevre dostu", "biyolojik olarak parçalanabilir" ve "astım hastaları için uygundur" gibi ifadeleri değerlendirdi.

İSPAT YÜKÜ FİRMADA

Yönetmeliğe göre bu tür mutlak güven veren ifadelerin, bağımsız teknik raporlar, akredite test sonuçları ve geçerli sertifikalarla desteklenmesi gerekiyor. Ancak Glint, bu iddiaları doğrulayacak hiçbir belge sunamadı.

"KANITLANMAMIŞ VE YANILTICI" İFADELER

Reklam Kurulu, belgelerin yetersizliği nedeniyle söz konusu tanıtım ifadelerini "kanıtlanmamış ve yanıltıcı" olarak nitelendirdi. Böylece firmanın ürün tanıtımları mevzuata aykırı bulundu.

Vezir Parmagı:

şu Ersağ markasına da bı bakın kadının teki yağ sökücü diye iki kutu içmiş zayıflarım mantığıyla gerçek mi değil mi görelim

