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Felsefe Bölümünde Eğitim Almanın 5 Nedeni

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Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Doç. Dr. Lale Levin Basut, felsefe bölümünde eğitim almanın önemini ve faydalarını 5 nedenle açıkladı. Eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim becerileri, felsefe tarihi ve metin çözme gibi becerilerin yanı sıra insan olmakla ilgili soruların da ele alındığı felsefe bölümü, öğrencilere geniş bir bakış açısı kazandırıyor.

Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Doç. Dr. Lale Levin Basut, felsefe bölümünde eğitim almak için 5 neden sıraladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, felsefe bölümü, eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirmek için önemli bir bölüm olarak öne çıkıyor. Birçok farklı sektörde aranan beceriler olan bu beceriler, çeşitli iş imkanlarının da kapısını aralıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Basut, felsefe bölümünde eğitim almak için 5 neden olduğunu belirterek ilk nedenin "Düşünmenin Kurulması" olduğunun altını çizdi.

Basut, "Sıkı bir felsefe eğitimi, kişiye düşünmenin ne anlama geldiğini, nasıl işlediğini ve farklı düşüncelerin nasıl kurulduğunu öğretir. Bunu kavrayabilen kişi hiçbir şey söylemiyorken bir şey söylediğini düşünmez; her kullandığı sözcüğü yerinde ve en uygun şekilde kullanır." açıklamasını yaptı.

"Felsefe Tarihi"nin ikinci neden olduğunu aktaran Basut, "Metinlerinin içine girebilen bir kişinin ortalama anlama yetisinin kullanımlarını sınama olanağı bulur. Hemen her gün kullandığı ya da kullanıldığını işittiği 'varolan, zaman, uzay, bilgi, düşünce, duyumsama, erdem, adalet, yasa, güzel' gibi sözcüklerin aslında tam da ne demeye geldiklerini felsefe tarihinden hareketle, yani filozoflarla konuşarak yakalar." ifadelerini kullandı.

Basut, şu değerlendirmede bulundu:

"Metin Çözme"nin üçüncü neden olduğuna işaret ederek, "Kapsamlı bir felsefe eğitimi kişiye, bir felsefe metnini çözmenin anahtarını verir. Bu anahtar öyle türden bir yapıya sahiptir ki kişi öteki alanlardaki metinlerin teorik temelini de güçlük çekmeden yakalar. Dördüncü neden, "İnsan Olmak", kavramı. Felsefe, Martin Heidegger'in de dediği gibi, öteki bilgi alanları arasında herhangi bir alan değildir, bilim değildir, bir dünya görüşü de değildir. Felsefe kişinin tam da kendisini ve insan-olmaklığını ilgilendiren biricik alandır. Felsefe bölümünde sorulan sorular öğrenim görmekte olan kişinin kendisi ile yalnızca doğrudan ilgili değildir, bu sorular onun kendi sorularıdır."

Basut, "Doğru Dil Kullanımı"nı beşinci neden olarak işaret ederek, felsefe bölümünde öğrenim gören kişinin Türkçeyi sağlam kullandığını, bunun yanı sıra öğrencinin eskiçağ dilleri (Eski Yunanca ve Latince) eğitiminin de alması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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