Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler Görevinden Ayrıldı

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ABD Merkez Bankası (Fed), Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler'in 8 Ağustos itibarıyla görevinden ayrılacağını duyurdu. Kugler, Georgetown Üniversitesi'ne geri dönecek. Başkan Trump, Kugler'in istifasının faiz oranları üzerindeki görüş ayrılıklarından kaynaklandığını belirtti.

ABD Merkez Bankası ( Fed ), Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler'in 8 Ağustos itibarıyla görevinden ayrılacağını duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamada, 13 Eylül 2023'ten bu yana Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kugler'in istifa mektubunu ABD Başkanı Donald Trump'a sunduğu bildirildi.

Kugler'in 8 Ağustos itibarıyla yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılacağı belirtilen açıklamada, Georgetown Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak geri döneceği aktarıldı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kugler'in istifasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Kugler'in Fed Başkanı Jerome Powell ile faiz oranları konusunda anlaşamadığını öne sürdü.

Fed yönetim kurulunda artık boş bir koltuk olduğunu belirten Trump, bu durumdan oldukça memnun olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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