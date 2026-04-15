Haberler

Fed'in Bej Kitabı, Orta Doğu'daki çatışmanın, ABD'li şirketler için belirsizlik kaynağı olduğunu gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Bankası'nın yayımladığı Bej Kitap raporunda, Orta Doğu'daki çatışmaların Amerikan şirketlerinin istihdam, fiyatlandırma ve sermaye yatırımı kararlarını zorlaştırdığı ifade edildi. Rapor, genel ekonomik faaliyetin birçok bölgede hafif arttığını veya değişmediğini bildirirken, bazı bölgelerde ise düşüş yaşandığına dikkat çekiyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), Orta Doğu'daki çatışmanın, ABD'deki şirketlerce istihdam, fiyatlandırma ve sermaye yatırımıyla ilgili karar alma süreçlerini zorlaştıran başlıca belirsizlik kaynağı olarak görüldüğünü ortaya koydu.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun nisan sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, genel ekonomik faaliyetin 8 bölgede "hafif ila ılımlı" hızda arttığı, 2 bölgede neredeyse hiç değişiklik olmazken; diğer 2 bölgede "hafif ila ılımlı" düşüşlerin bildirildiği aktarıldı.

Raporda, "Orta Doğu'daki çatışma; istihdam, fiyatlandırma ve sermaye yatırımıyla ilgili karar alma süreçlerini zorlaştıran başlıca belirsizlik kaynağı olarak gösterildi, birçok firma bekle-gör tutumunu benimsedi." değerlendirmesi yer aldı.

Fed'in raporunda, gelecekteki koşullara ilişkin yaygın belirsizlik ortamında iş dünyasının beklentilerinin farklılık gösterdiği ifade edildi.

Fiyat artışlarının genel olarak ılımlı seyrini sürdürdüğüne işaret edilen raporda, genel olarak girdi maliyetlerindeki artışların satış fiyatlarındaki artışları geride bırakarak kar marjlarını daralttığı aktarıldı.

Raporda, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle tüm bölgelerde enerji ve yakıt maliyetlerinin keskin bir artış gösterdiği, bu durumun nakliye ve sevkiyat maliyetlerinin yükselmesine, plastik, gübre ve diğer petrol türevli ürünlerin fiyatlarının artmasına yol açtığı belirtildi.

Enerjiyle ilgili artışların ötesinde girdi maliyetlerindeki baskıya da dikkati çekilen raporda, birkaç bölgede tarifeler nedeniyle çelik, bakır ve alüminyum gibi metallerin fiyatlarında artış bildirildiği kaydedildi.

Raporda, iş gücü piyasası tarafında ise genel olarak istihdamın istikrarlı seyrettiği veya hafif artış gösterdiği ancak bir bölgede hafif düşüş kaydedildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Senato reddetti! Trump, İran'ı istediği gibi vurabilecek

Trump'a izin çıktı! İran'ı sorgusuz sualsiz vurabilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye yasta: Okul saldırısı sonrası dizilerin yeni bölümleri yayından kaldırıldı

Okul saldırısı sonrası dizilere "Yas" arası!

Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi

Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı

Öğretmenler 3 gün iş bırakıyor!
Bolu'da öğrenci yurdunda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

KYK yurduna şok baskın! Öğrenci gözaltına alındı
Türkiye yasta: Okul saldırısı sonrası dizilerin yeni bölümleri yayından kaldırıldı

Okul saldırısı sonrası dizilere "Yas" arası!

Kaynananın yeni evli gelinine attığı mesaja tepki yağıyor

Kaynananın yeni evli gelinine attığı mesaja tepki yağıyor
Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda

Evlat acısına dayanamadı! Kızının tabutu başında bayıldı