ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir

PKK'nın kendini feshetmesine ABD ne diyor? İlk açıklama geldi
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Bahçeli'nin 'Demirtaş' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi

Bahçeli'nin "Demirtaş" talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti

Bahçeli'ye hediye edilen tablo olay! Liderlerin canı bir hayli sıkkın

Fed'in Raporu: Ticari Kredilerde Sıkılaşma ve Kredi Talebinde Zayıflama

Fed'in Raporu: Ticari Kredilerde Sıkılaşma ve Kredi Talebinde Zayıflama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'in ilk çeyreğinde ticari ve sınai kredilerde kredi standartlarının sıkılaştığını ve kredi talebinin zayıfladığını duyurdu. Kredi kartları ve tüketici kredilerinde de benzer eğilimler gözlemlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'in ilk çeyreğinde her ölçekteki firmaya yönelik ticari ve sınai kredilerde kredi standartlarının sıkılaştığını, kredi talebinin ise zayıfladığını bildirdi.

Fed, bankaların kredi verme uygulamalarına ilişkin "Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi" raporunu yayımladı.

ABD'deki 70 yerli banka ile 19 yabancı banka şubesinden alınan yanıtlarla hazırlanan raporda, işletmelere verilen kredilerle ilgili olarak anket katılımcılarının ilk çeyrekte her ölçekteki firmaya yönelik ticari ve sınai kredilerde kredi standartlarının sıkılaştığını ve kredi talebinin zayıfladığını bildirdiği aktarıldı.

Raporda, hane halkına verilen kredilerde de bankaların konut kredilerinin çoğu kategorisinde kredi standartlarının temelde değişmediğini ancak kredi talebinin zayıfladığını belirttiği kaydedildi.

Kredi kartları için standartların sıkılaştırıldığı, otomobil ve diğer tüketici kredilerinde ise standartların temelde aynı kaldığı belirtilen raporda, kredi kartı ve diğer tüketici kredilerine yönelik talebin zayıfladığı, otomobil kredileri için ise değişmediği ifade edildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir

Yapıcıoğlu'nun PKK'ya uyarısı önemli: Hayaller yine yıkılırsa...
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.