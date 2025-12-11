Haberler

Fed'in faiz kararıyla birlikte altın ve euro rekor kırdı

Güncelleme:
ABD Merkez Bankası Fed'in faizi 25 baz puan düşürmesinin ardından piyasalar coştu. Kararla birlikte ons altın 4 bin 238 dolara yükselirken, iç piyasada gram altın 5 bin 804 lira ile tarihi seviyeyi gördü. Euro ise 49,84 TL ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

  • ABD Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi.
  • Ons altın 4 bin 238 dolara, gram altın 5 bin 804 liraya yükseldi.
  • Euro 49,84 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi. Fed'den yapılan açıklamada, bu yılın son toplantısındaki söz konusu kararın 3'e karşı 9 oyla alındığı belirtildi.

FED'İN KARARIYLA ALTIN TARİHİ SEVİYEYİ GÖRDÜ

FED'in faiz kararı sonrası piyasalar adeta uçuşa geçti. Ons altın 4 bin 238 dolara yükseldi. İç piyasada gram altın 5 bin 804 lira ile tarihi seviyeyi gördü.

EURO'DAN SON ZAMANLARIN REKORU

Döviz piyasası da Fed'in kararından nasibini aldı. Euro 49,84 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar ise 42,55 TL sevitesinden işlem görmeye devam etti.

FED'İN BU YILKİ ÜÇÜNCÜ FAİZ İNDİRİMİ

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti.

Fed, mart, mayıs, haziran ve temmuz aylarındaki toplantılarında da politika faizinde değişikliğe gitmemişti. Eylül ayında yılın ilk faiz indirimine giden Fed, politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Banka, ekim ayında da 25 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Böylece Fed, son kararıyla bu yıl üçüncü kez faiz indirmiş oldu.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
