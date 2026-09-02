Fed: Ekonomik faaliyet ılımlı arttı

NEW ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik faaliyetin son haftalarda ılımlı artış gösterdiğini bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun eylül sayısını yayımladı.

Raporda, ekonomik faaliyetin temmuz başından bu yana ılımlı artış gösterdiği, 12 bölgenin 10'unun "hafif ila orta" hızda büyüme bildirdiği, 2 bölgede ise herhangi bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

Tüketici harcamalarının genel olarak hafif arttığına değinilen raporda, imalat faaliyetlerinin çoğu bölgede hız kazandığı aktarıldı.

Raporda, "Gelecek aylara ilişkin genel görünüm olumlu olsa da sektörler arasındaki beklentiler karışıktı. Görüşülen kişiler, yüksek enerji fiyatlarının, izlenen politikaların ve uluslararası çatışmaların etkilerine ilişkin belirsizliğin arttığını bildirdi." ifadeleri kullanıldı.

İstihdamın genel olarak çok hafif arttığına işaret edilen raporda, 3 bölgede ılımlı ve 4 bölgede hafif artış olduğu, 5 bölgede ise değişiklik yaşanmadığı bildirildi.

Raporda, bölgelerin yapay zekanın iş gücü talebi üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olduğunu belirttiği kaydedildi.

Fiyatların 8 bölgede orta, 2 bölgede ılımlı, 1 bölgede hafif ve 1 bölgede güçlü arttığına değinilen raporda, "Girdi fiyatları üzerindeki baskılar, birçok bölgede imalat ve inşaat sektörlerinde belirgin şekilde yüksek seyretti. Özellikle metaller ve petrokimya ürünleri olmak üzere enerji, taşımacılık ve ham madde fiyatlarında yaygın artışlar bildirildi." ifadelerine yer verildi.

Raporda, müşterilerin fiyatlara karşı artan hassasiyetinin, şirketlerin girdi maliyetlerindeki artışları fiyatlara yansıtma kapasitesini sınırladığı aktarıldı.

Kaynak: AA