Haberler

Fed Faiz Kararını Açıklayacak

Fed Faiz Kararını Açıklayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankası, istihdam verilerindeki kötüleşme ve enflasyon üzerindeki etkiler nedeniyle yılın ilk faiz indirimini yapması bekleniyor. Karar, 21.00'de açıklanacak.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) bugün faiz kararını açıklayacak.

ABD Merkez Bankası ( Fed ), bugün yılın 6'ncı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz kararını duyuracak. Bu yıl gerçekleşen tüm toplantılarda faiz oranını değiştirmeyen Fed'in, istihdam verilerindeki kötüleşme ve tarifelerin kısa vadede enflasyon üzerindeki sınırlı etkisi nedeniyle yılın ilk faiz indirimini yapması öngörülüyor.

Fed, faiz kararını TSİ 21.00'de açıklayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Yusuf Akçiçek'ten ilk maçında füze! İptal olsa da beğeni aldı

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlilik yolunda ilk adımı atan Survivor Ayşe Yüksel'den romantik paylaşım

Survivor'ın yıldız ismi evlilik yolunda ilk adımı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.