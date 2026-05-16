Haberler

Fed, Kevin Warsh göreve başlayana kadar Jerome Powell'ı geçici başkan olarak atadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Bankası (Fed), eski Başkan Jerome Powell'ın, yeni Başkan Kevin Warsh yemin edene kadar geçici olarak görev yapacağını duyurdu. Warsh'ın ataması daha önce Senato tarafından onaylanmıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Jerome Powell'ın, Kevin Warsh göreve başlayana kadar geçici başkan olarak görev yapacağını açıkladı.

Fed'den yapılan açıklamada, Powell'ın başkanlık görev süresinin sona erdiği belirtildi.

Warsh'un yemin ederek göreve başlamasının beklendiği kaydedilen açıklamada, Fed Yönetim Kurulunun, Warsh yeni başkan olarak yemin edene kadar Powell'ı geçici başkan olarak atadığı bildirildi.

Açıklamada, görevdeki başkanın geçici olarak bu göreve getirilmesine ilişkin uygulamanın, başkanlar arasındaki benzer geçiş dönemlerinde geçmişte de izlenen uygulamalarla uyumlu olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'u Fed Başkanlığı için aday gösterdiğini açıklamıştı.

ABD Senatosu, 13 Mayıs'ta Warsh'un Fed Başkanlığını onaylamıştı.

Stanford Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu 56 yaşındaki Warsh, 2006-2011 yıllarında Fed Yönetim Kurulunda görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

İki ülke anlaşmaya vardı! Ateşkes bir kez daha uzatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leroy Sane dediğini yaptı! İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı

Leroy Sane dediğini yaptı!
Antalya'da yabancı uyruklu şahıs kedinin üzerine bastı, köpeği tekmeledi

Bu ne cüret! Ülkemize gelip yaptıklarının bedelini ödeyecek
Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi

Sadece bankta oturuyorlardı! Darbe beklenmedik yerden geldi

Sakarya'da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı

Bir kentimizin semalarında görüldü! Ne olduğunu bilen yok

Galatasaray'da unutulmayacak şölen! Herkes bu anları konuşuyor

Neler oldu neler!
Beşiktaş'ta ayrılık maç sonunda açıklandı

Beşiktaş'ta ayrılık maç sonunda açıklandı
Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

Bu sahne yüzünden annesi hastanelik olmuş