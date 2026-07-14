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Fed Başkanı Warsh, yüksek seyreden enflasyona karşı toleranslarının olmadığını vurguladı

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, sürekli yüksek seyreden enflasyona karşı toleranslarının olmadığını ve fiyat istikrarını yeniden tesis etme konusunda kararlı olduklarını açıkladı. Ayrıca işgücü piyasasının istikrarlı olduğunu ve para politikasını doğru belirleyerek enflasyonu kontrol altına alacaklarını belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, Fed'de sürekli yüksek seyreden enflasyona karşı hiçbir toleranslarının olmadığını ve fiyat istikrarını yeniden tesis etme konusunda ortak bir kararlılık içinde olduklarını bildirdi.

Fed, yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde düzenlenen oturumda Warsh'un yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.

Metinde Fed'in bir numaralı hedefinin "para politikasını doğru ya da mümkün olduğunca doğruya yakın belirlemek" olduğuna dikkati çeken Warsh, "Eğer politikayı doğru belirlersek, ki belirleyeceğiz, son beş yılın enflasyon artışı geçmişte kalacak." ifadesini kullandı.

Warsh, bir ay önce ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına başkanlık ettiğini anımsatarak, yüksek enflasyonun Amerikan haneleri ve işletmeleri üzerinde haksız bir yük olduğunun farkında olduklarını vurguladı.

Özellikle istikrarsız bir dünyada aylık fiyat dalgalanmaları kaçınılmaz olsa da daha uzun zaman dilimlerindeki temel enflasyonun büyük ölçüde para politikası tarafından belirlendiğine işaret eden Warsh, "Komitemizin üyelerinin sürekli yüksek seyreden enflasyona karşı hiçbir toleransı yoktur ve fiyat istikrarını yeniden tesis etme konusunda ortak bir kararlılığı paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

"İşgücü piyasası genel olarak istikrarlı"

Warsh, Fed'deki çalışmalarının ekonomik koşulların doğru şekilde okunmasını gerektirdiğine değinerek, ABD'de ekonomik faaliyetin son gelişmeler karşısında direnç göstererek sağlam bir hızla genişlediğini kaydetti.

Ekonominin yapay zeka yatırımlarından ne ölçüde fayda sağlayacağını bilmediklerini ifade eden Warsh, Fed olarak bunun enflasyon ve işgücü piyasası üzerindeki etkilerini izlediklerini belirtti.

Warsh, ülkenin işgücü piyasasının genel olarak istikrarlı göründüğünü vurgulayarak, "İstihdam yaratımı, işgücü ile aynı hızda ilerliyor. İşsizlik oranı düşük ve geçtiğimiz yıl içinde çok az değişti. Nispeten daha az işten çıkarma, açık iş oranında sadece hafif bir dalgalanma ve nominal ücretlerde sağlam bir büyüme görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çalışma gruplarının amacı Fed'i daha iyi kararlar alabilecek donanıma kavuşturmak"

Hedeflere hizmet ettiklerinden emin olmak için "mevcut uygulamalara yeni bir gözle bakmak ve kurumu ileriye taşımak" gibi bir görevleri olduğunu belirten Warsh, bu işi sistematik bir şekilde yürüttüklerini anlattı.

Warsh, para politikasının sürdürülmesinde merkezi öneme sahip beş alanın her birinde birer çalışma grubu oluşturduğunu, ekonominin içinden ve dışından en iyi beyinlerden bazılarını sürece dahil ettiklerini anımsatarak, "Buradaki amaç, Fed'i para politikasında daha iyi kararlar alabilecek donanıma kavuşturmak ve bu yüksek enflasyon yıllarını geride bırakmaktır." ifadesini kullandı.

Çalışma grupları hakkında bilgi veren Warsh, Fed'de yeni bir sayfa açtıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
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