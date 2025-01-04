Üye Girişi
Haberler
PKK, Öcalan'ın çağrısına uymazsa ne olur? Hüseyin Yayman'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt
AK Parti cephesinden herkesin merak ettiği "Öcalan" sorusuna yanıt
İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
İşte Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ocak ayı içerisinde en düşük emekli maaşı konusunda çalışma yapacağız
Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama

FCR GYO Halka Arz Oluyor, Gayrimenkul Sektörüne Dinamizm Kazandıracak

FCR GYO Halka Arz Oluyor, Gayrimenkul Sektörüne Dinamizm Kazandıracak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin gayrimenkul sektöründe önemli bir hamle yapan FCR GYO, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan halka arz onayı aldı. Şirket, elde edeceği sermaye ile sağlık turizmi ve nitelikli konut projelerine yatırım yapmayı planlıyor.

Türkiye'nin gayrimenkul sektörüne dinamizm kazandırmayı hedefleyen FCR GYO, halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), FCR GYO'nun halka arz süreci için onay verildiğini bildirdi.

Gayrimenkul sektöründe dikkat çeken FCR GYO'nun halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Sektöre dinamizm kazandırmayı hedefleyen FCR GYO, yenilikçi vizyonuyla dikkat çekerken, şirket yalnızca gayrimenkul projelerinde değil, aynı zamanda finansal yapısında da örnek oluyor. FCR GYO, bankalara borcu olmayan nadir şirketlerden biri olarak, halka arzdan elde edeceği sermayeyi tamamen yeni yatırımlara ve büyüme odaklı projelere yönlendirecek. FCR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koca şirketin gelecek hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Halka arzdan elde edeceğimiz kaynakları, sağlık turizmini destekleyecek; tıp merkezleri, şehir otelleri ve nitelikli konut projelerine yatırmayı planlıyoruz. Hedefimiz; FCR GYO'yu sadece yerel değil, uluslararası alanda da güçlü bir marka haline getirmek." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
img

Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
img

Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
Orhan Gencebay'dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri
Törende Ferdi Tayfur ile ilgili sözleri dikkat çekti

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 4 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 4 Ocak Beşiktaş, Küçükçekmece, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 4 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana'nın kurtuluşu ne zaman? Bu yıl Adana'nın kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü? Bursa elektrik kesintisi! 4 Ocak Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 4 Ocak Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 4 Ocak Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.