Fazla tuz tüketimi kalp ve damar hastalıklarına zemin hazırlayabiliyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Özdemir: - "Tansiyon yüksekliği zaman içerisinde damar yapısında bozulmalara yol açabiliyor"

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Özdemir, günlük hayatta fark edilmeden tüketilen fazla miktarda tuzun yüksek tansiyon başta olmak üzere birçok kalp ve damar hastalığına zemin hazırlayabileceğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Özdemir, Türkiye'de günlük tuz tüketim oranının Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerdiği miktarın oldukça üzerinde olduğunu ifade etti.

Özdemir, sofraya eklenen tuzun yanı sıra, hazır gıdalar, işlenmiş ürünler, salamura besinler, "fast food" ürünleri ve paketli atıştırmalıkların da yüksek miktarda "gizli tuz" içerdiğini vurgulayarak, bu durumun uzun vadede kalp sağlığını olumsuz etkileyebildiğini kaydetti.

Aşırı tuz tüketiminin önemli sonuçlarından birinin yüksek tansiyon olduğunu aktaran Özdemir, "Tansiyon yüksekliği zaman içerisinde damar yapısında bozulmalara yol açabiliyor. Bu durum kalbin iş yükünü artırırken kalp krizi, kalp yetersizliği ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarının gelişme riskini de yükseltebiliyor." ifadelerini kullandı.

Özdemir, özellikle hipertansiyon hastaları, ileri yaş grubu bireyler, böbrek hastaları ve ailesinde kalp-damar hastalığı öyküsü bulunan kişilerin tuz tüketimine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

DSÖ'nün günlük tuz tüketimi için önerdiği miktarın bir silme tatlı kaşığına denk gelen 5 gramın altında olduğunu hatırlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bu miktar çoğu zaman farkında olmadan aşılıyor. Tuz tüketimini azaltmak için yemeklerin tadına bakmadan tuz eklenmemeli. Paketli ve işlenmiş ürünlerin tüketimi sınırlandırılmalı, etiket okuma alışkanlığı kazanılmalı. Sofrada tuzluk bulundurmamak bile günlük tüketimi azaltmada etkili olabilir."

Çocukluk çağında kazanılan beslenme alışkanlıklarının ilerleyen yaşlarda kalp sağlığını doğrudan etkilediğini belirten Özdemir, ailelerin çocukların tuz tüketimi konusunda bilinçli davranmasının önem taşıdığını kaydederek, "Sağlıklı yaşam için dengeli beslenmeli, düzenli egzersiz yapılmalı, sigaradan uzak durulması ve sağlık kontrollerinin aksatılmaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu
