Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor

1 Ocak 2026'dan itibaren yıllık 4 bin kWh'yi aşan konut aboneleri elektrik faturalarında devlet desteğinden yararlanamayacak. Yaklaşık 2,5 milyon abonenin etkileneceği değerlendirilen yeni düzenlemede 984 TL'nin üzeri gelen faturalarda artış yaşanacak.

  • Elektrik faturalarında devlet desteği için yıllık tüketim limiti 1 Ocak 2026'da 5 bin kWh'den 4 bin kWh'ye düşürülecek.
  • Yıllık tüketimi 4 bin kWh'yi aşan konut aboneleri 2026'da devlet desteğinden yararlanamayacak ve bu durum yaklaşık 2,5 milyon aboneyi etkileyecek.
  • Yeni tarife, 4 bin kWh sınırının aşıldığı ayı takip eden üçüncü ayın başında yürürlüğe girecek.

Elektrik faturalarında devlet desteğine ilişkin yeni düzenleme 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Buna göre, daha önce yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) olarak uygulanan "Son Kaynak Tedarik Tarifesi" limiti 4 bin kWh'ye indirilecek.

Yeni sınır, aylık ortalama 333 kWh tüketime karşılık geliyor. Verilere göre ise bu tüketimin fatura karşılığı yaklaşık 984 lira olarak hesaplanıyor. Yıllık tüketimi 4 bin kWh'yi aşan konut aboneleri, 2026 yılı boyunca destekli tarifeden yararlanamayacak.

984 TL'NİN ÜZERİNDEKİ FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ YOK

2025 yılı içinde toplam tüketimi 4 bin kWh'yi geçen mesken abonelerinin elektrik faturaları, 2026'dan itibaren son kaynak tedarik tarifesi üzerinden düzenlenecek. Bu durum, özellikle yüksek tüketimi olan hanelerde fatura tutarlarının artmasına yol açacak. Yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak.

2,5 MİLYON KONUT ABONESİ ETKİLENECEK

Düzenlemenin, Türkiye genelindeki yaklaşık 43 milyon elektrik abonesinin yüzde 6'sını kapsaması bekleniyor. Yaklaşık 2,5 milyon konut abonesinin yeni uygulamadan etkileneceği belirtiliyor. Klima kullanımının yoğun olduğu Antalya ve Adana gibi illerde bu sınırın daha sık aşıldığı ifade ediliyor.

ABONELERE BİLGİLENDİRME MESAJI GÖNDERİLİYOR

Elektrik dağıtım şirketleri, belirlenen limiti aşan abonelere bilgilendirme mesajları göndermeye başladı. Mesajlarda, tüketicilerin serbest tüketici hakkından yararlanarak EPDK'nin internet sitesinde yer alan tedarik şirketleriyle ikili anlaşma yapabileceği hatırlatılıyor.

SERBEST TÜKETİCİ SEÇENEĞİ DEVAM EDİYOR

Limitin üzerinde kalan aboneler, serbest tüketici olma hakkını kullanarak farklı tedarikçilerle anlaşma yapabilecek. Tüketicilere sabit fiyatlı ya da piyasa fiyatına endeksli tarifeler sunulabilecek.

YENİ TARİFE NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yeni tarife, 4 bin kWh sınırının aşıldığı ayı takip eden üçüncü ayın başında yürürlüğe girecek. Örneğin, 2025 yılı içinde ekim ayında bu sınırı aşan bir mesken abonesi için yeni tarife 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
Yorumlar (1)

Arif İnanç:

Hayatımızı, ben yaptım oldulara mahkum eden zihniyet, herşeyin böyle mi gireceğini düşünüyor. Evin de oksijen kullanan, sağlık sorunları olanlara bile hak tanımamış sınız. Birnoksijrn konsantratörü, nşr nenilazatör. Nabız vs cihazları aylık 240-300 KW elektrik harcıyor. Sizin yapacağınız işin içine ne etsin bilemedim. Lanet olsun ya yapacağınız işe.

