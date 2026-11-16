Fatih Köse kalkınma için üretim, istihdam ve gelir dağılımı adaletini işaret etti

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Düşünce Rotası Derneği Başkanı Fatih Köse, Türkiye'nin ekonomik geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, üretim, istihdam, yatırım ve gelir dağılımındaki adaletin sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurları olduğunu söyledi. Ekonomik başarının yalnızca büyüme rakamlarıyla ölçülmemesi gerektiğini belirten Köse, vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesinin ve ekonomik refahın toplumun bütün kesimlerine ulaşmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin güçlü bir ekonomik yapıya kavuşabilmesi için üretim kapasitesinin artırılması, yerli girişimciliğin desteklenmesi ve istihdam imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Köse, ekonomik kalkınmanın uzun vadeli hedeflerle planlanmasının önem taşıdığını dile getirdi.

Ekonominin günlük hayatın her alanını doğrudan etkilediğini kaydeden Köse, özellikle aile bütçesi, temel tüketim ihtiyaçları, barınma, eğitim ve ulaşım giderlerinin vatandaşların yaşamında önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Ekonomik politikaların oluşturulmasında vatandaşın alım gücünün ve yaşam şartlarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

"Üretimin olduğu yerde istihdam ve umut vardır"

Üretimin ekonomik kalkınmanın en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirten Köse, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin birbirini tamamlayan alanlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin tarımsal üretim bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Köse, çiftçinin üretim maliyetlerinin dengelenmesinin, tarımsal desteklerin etkin kullanılmasının ve ürünlerin değerinde pazarlanmasının önemine değindi. Sanayi sektöründe teknoloji kullanımının artırılması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesinin de ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını ifade etti.

Köse, "Üreten Türkiye, geleceğine güvenle bakan Türkiye'dir. Çiftçimizin tarlasını ekebildiği, esnafımızın işini büyütebildiği, sanayicimizin yatırım yapabildiği ve gençlerimizin istihdam edildiği bir ekonomik yapı hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Üretim yalnızca ekonomik kazanç sağlamaz, aynı zamanda toplumsal güveni ve geleceğe yönelik umudu da güçlendirir" dedi.

"Gençlerin ekonomik hayata katılımı artırılmalı"

Genç nüfusun Türkiye için önemli bir avantaj olduğunu belirten Köse, bu potansiyelin doğru değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Mesleki eğitimin geliştirilmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve genç girişimcilerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Köse, ekonomik kalkınmanın sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, gelecek nesillere güçlü, üretken ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı