Fasulye hasadı başladı - Haberler

Fasulye hasadı başladı Bursa'nın İznik ilçesinde açık alanda dikimi yapılan taze fasulye hasadına başlandı. Bursa'nın İznik ilçesinde açık alanda dikimi yapılan taze fasulye hasadına başlandı. İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesinde mart ayında ekimi tamamlanan fidelerin, ilk ürünleri nazende fasulyesini tarladan toplanmaya başlandı. Kilosu 25-30 liradan satılan fasulye fiyatlarından üretici memnun kaldı. Lezzetiyle ün yapmış Boyalıca nazende fasulyesi ünüyle adından söz ettiriyor. Boyalıca köyün bereketli topraklarından çıkan bu doğa harikası fasulye enfes tadıyla yemeklerin vazgeçilmezi oluyor. - BURSA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Boyalıca Bursa İznik Ekonomi Haberler

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