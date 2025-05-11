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Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
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Yaklaşık 4 aydır kapalı olan KFC ve Pizza Hut şubeleri, Yum! Brands'ın Value Solution Partners ile anlaşması sonrası Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Ocak ayında franchise hizmetini yürüten İş Gıda ile sözleşmesini fesheden Yum! Brands, Türkiye'deki 537 KFC ve Pizza Hut şubesinin kapanmasına neden olmuştu.

Dünyanın önde gelen hazır gıda zincirlerinden Yum! Brands, ocak ayının ilk günlerinde aldığı karar ile Türkiye'deki franchise hizmetini yürüten İş Gıda'nın sözleşmesini feshetmişti.

Fesih kararına gerekçe olarak şirketin, Türkiye'de belirlenen standartları karşılayamaması gösterilirken, bu karar İş Gıda'nın konkordato ilan etmesine neden olurken, Türkiye'deki 537 KFC ve Pizza Hut şubesi de kapısına kepenk vurdu.

FAST FOOD DEVİ TÜRKİYE PAZARINA GERİ DÖNÜYOR

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre; yaklaşık 4 aydır tüm şubeleri kapalı tutulan KFC ve Pizza Hut, Türkiye pazarına geri dönmek için anlaşmaya vardı. Türkiye'de yola devam etmeyi planlayan Amerikalı dev Yum! Brands, gayrimenkul ve yatırım yönetimi hizmeti veren Value Solution Partners ile anlaşmaya vardı.

Value Solution Partners, mevcut kiralama şartları üzerinden anlaşmaları devam ettirmek üzere alışveriş merkezi yatırımcılarıyla görüşmeye başladı. Çok az şube için anlaşma sağlansa da çoğu yatırımcı anlaşmaya yanaşmıyor. Yine kulislerde anlaşmaya yanaşmayan yatırımcıların öncelikle mevcut borçların ödenmesini ve kiraların artırılmasını istediği konuşuluyor.

YATIRIMCILARLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Mağazalar kapanmadan önce Türkiye'deki alışveriş merkezlerinin yüzde 90'ında KFC ve Pizza Hut şubesi hizmet veriyordu. Sektör kulislerinde İş Gıda'nın 3-4 aydır kira ödeyemediği konuşulurken kapanan şubelerin alışveriş merkezi yatırımcıları için mağaza başına ortalama 150 bin lira kiradan aylık 80 milyon TL zarar anlamına geleceği iddia edildi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Bu firmalar Türkiye'den çekildiğinde bazı la.vuklar bak işte akp yüzünden çekiliyolar demişlerdi.Ne oldu sebebi farklıymış dimi.Ama okadar kanı bozuk Türk olmayan hain varki.Diyecek bişey bulamıyorum.Ozaman şimdide şöyle düşünelim. Firma Türkiye'deki şubelerini açacaksa Reisin başarısıdır.

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