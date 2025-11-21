Fas ve Japonya, Garp Vadisi'nde 420 Milyon Dolarlık Kredi Anlaşması İmzaladı

Fas ve Japonya, Garp Vadisi'nin güneydoğu bölgesindeki hidro-tarımsal düzenleme projesinin finansmanı için yaklaşık 420 milyon ABD doları tutarında kredi anlaşmasına imzaladı.

Anlaşma, Fas Bütçe Bakanı Delegesi Fevzi Lakca, Japonya'nın Fas'taki Büyükelçisi Nakata Masahiro ve JICA Orta Doğu–Avrupa Departmanı Genel Müdürü Toyama Kei tarafından başkent Rabat'ta imzalandı.

Garp Vadisi'nin güneydoğu bölgesindeki hidro-tarımsal düzenleme projesine finansman sağlanması hedefiyle imzalanan kredi anlaşmasının yaklaşık 420 milyon ABD doları değerinde olduğu belirtildi.

Büyükelçi Masahiro, yaptığı konuşmada, imzanın "iki ülke işbirliğinde önemli bir aşama" olduğunu belirterek, projenin su kıtlığı yaşayan bir bölgede sulamayı destekleyen en büyük ortak çalışmalar arasında yer aldığını söyledi.

Kuneytra, Sidi Süleyman ve Sidi Kasım illerini kapsayan Garp Vadisi'nin güneydoğusunda yürütülecek proje; 30 bin hektarlık alanda su kullanımının etkinliğini artırmayı, tarımsal verimliliği güçlendirmeyi ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı artırmayı hedefliyor.

Bölge, ülkenin en önemli sulama ve tarımsal üretim havzaları arasında yer alıyor.