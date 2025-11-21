Haberler

Fas ve Japonya, Garp Vadisi'nde 420 Milyon Dolarlık Kredi Anlaşması İmzaladı

Güncelleme:
Fas ve Japonya, Garp Vadisi'nin güneydoğu bölgesinde hidro-tarımsal düzenleme projesinin finansmanı için 420 milyon ABD doları tutarında bir kredi anlaşması imzaladı. Bu proje, su kıtlığı yaşayan bölgede tarımsal verimliliği artırmayı ve su kullanımını etkinleştirmeyi amaçlıyor.

Anlaşma, Fas Bütçe Bakanı Delegesi Fevzi Lakca, Japonya'nın Fas'taki Büyükelçisi Nakata Masahiro ve JICA Orta Doğu–Avrupa Departmanı Genel Müdürü Toyama Kei tarafından başkent Rabat'ta imzalandı.

Anlaşma, Fas Bütçe Bakanı Delegesi Fevzi Lakca, Japonya'nın Fas'taki Büyükelçisi Nakata Masahiro ve JICA Orta Doğu–Avrupa Departmanı Genel Müdürü Toyama Kei tarafından başkent Rabat'ta imzalandı.

Büyükelçi Masahiro, yaptığı konuşmada, imzanın "iki ülke işbirliğinde önemli bir aşama" olduğunu belirterek, projenin su kıtlığı yaşayan bir bölgede sulamayı destekleyen en büyük ortak çalışmalar arasında yer aldığını söyledi.

Büyükelçi Masahiro, yaptığı konuşmada, imzanın "iki ülke işbirliğinde önemli bir aşama" olduğunu belirterek, projenin su kıtlığı yaşayan bir bölgede sulamayı destekleyen en büyük ortak çalışmalar arasında yer aldığını söyledi.

Kuneytra, Sidi Süleyman ve Sidi Kasım illerini kapsayan Garp Vadisi'nin güneydoğusunda yürütülecek proje; 30 bin hektarlık alanda su kullanımının etkinliğini artırmayı, tarımsal verimliliği güçlendirmeyi ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı artırmayı hedefliyor.

Bölge, ülkenin en önemli sulama ve tarımsal üretim havzaları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Ekonomi
