Faruk Kocabaş'a MediaMarkt'ta Üst Düzey Görev

Faruk Kocabaş'a MediaMarkt'ta Üst Düzey Görev
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MediaMarkt İspanya CEO'su Faruk Kocabaş, MediaMarktSaturn Perakende Grubu'nda COO ve BeNeLux Yönetim Kurulu'nda Genel Müdürlük görevlerine de atandı. Kocabaş, Türkiye'de pazar liderliğini yönettikten sonra İspanya'da şirketin iş hacmini güçlendirdi.

MediaMarkt İspanya Üst Yöneticisi ( Ceo ) Faruk Kocabaş'a üst düzey görev verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023'te İspanya CEO'su olarak göreve atanan Kocabaş, görevinin yanı sıra 1 Haziran itibarıyla MediaMarktSaturn Perakende Grubu'nda Ticari Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (COO) ve ayrıca MediaMarkt Belçika, Hollanda, Lüksemburg (BeNeLux) Yönetim Kurulunda Genel Müdürlük görevlerine de atandı.

MediaMarktSaturn bünyesinde 2016'dan bu yana çeşitli pozisyonlarda görev alan Faruk Kocabaş, Türkiye'de olduğu dönemde ülkenin pazar liderliği yolculuğunu yönetti.

Kocabaş, 2023'te MediaMarkt İspanya'nın yönetimini üstlenerek şirketin iş hacmini güçlendirdi ve ülke yönetim ekibini sağlamlaştırdı.

ODTÜ İşletme Bölümü'nden mezun olan Kocabaş, uluslararası şirketlerdeki uzun kariyeri boyunca başarılı işlere imza attı.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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