Faroz Limanı'na Dev Betonlar Yerleştirilecek

Faroz Limanı'na Dev Betonlar Yerleştirilecek
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Trabzon'un Faroz Limanı, dev dalgalardan korunmak için deniz tarafına beton blokların döşenmesi çalışmalarına başladı. Daha önce yaşanan olumsuzlukların ardından Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı harekete geçti.

Trabzon'un önemli balıkçı limanlarından Faroz Limanı'nın dev dalgalardan etkilenmemesi için limanın deniz tarafına döşenecek olan dev betonların imalatına başlandı.

Yaklaşık bir buçuk yıl önce Trabzon Faroz Balıkçı Limanı'nda dev dalgaların mendirekleri aşarak limana ulaşması sonucu çok sayıdaki küçük balıkçı teknesi zarar görürken, binlerce lira değerindeki ağlar zarar görmüştü.

Dalgaların limana ulaşması sonucu 5 balıkçı teknesi de suya gömülmüştü. Yaşanan olumsuzlukların ardından Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı harekete geçerek Faroz limanını dev dalgalara karşı güçlendirmek için çalışmalara başlamıştı. Limanın arka kısmına her biri tonlarca ağırlıkta dev beton bloklar yerleştirileceği belirtilirken, çalışmaların yaklaşık 2 yıl süreceği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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