Üye Girişi
Haberler
Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Merkez Bankası, 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Narin Güran davasında ikinci duruşma! Söz sırası babaya geldi
Dosyaya eklenmeyen detaya isyan etti: Bunu nasıl unutursunuz?
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Yasağın kalktığı Suriye'de sokak ortasında döviz satışı yapılıyor
Esad sonrası yasak kalktı, sokak ortasında satmaya başladılar

Faizler düşünce piyasa hareketlendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası aylar sonra bir ilke imza atarak Aralık ayında faiz kararını 250 baz puan indirerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye çekti. Merkez'in bu kararı piyasaları hareketlendirdi. Altın ve dövizde yükseliş gözlendi.

Mart ayından beri faizi yüzde 50'de sabit tutan Merkez Bankası aylar sonra bir ilke imza attı. Kasım ayındaki kurul kararında indirim sinyalleri veren Merkez 250 baz puanlık indirim yaparak faizi yüzde 47,50'ye düşürdü.

PİYASALARDA SON DURUM!

Piyasaların beklentisini karşılayan Merkez Bankası'nın kararından sonra yatırımcılar dolar, Euro ve altındaki yaşanan hareketliliği takip etmeye başladı. Peki, dolar, Euro ve altında son durum ne?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altın uluslararası piyasalarda 2 bin 627 dolardan işlem görerek çok az da olsa bir yükseliş kaydetti. Merkez Bankası'nın kararı öncesi 3 bin 47 lira seviyesinde seyreden gram altın ise Kapalıçarşıda 3 bin 50 liraya yükseldi.

Merkez'in kararı öncesi dolar 35,23 liradan fiyatlanıyorken karardan sonra 35,26'dan fiyatlanmaya başladı. Euro'yu takip eden yatırımcı ise 36.78'den devam ediyor.

Faiz kararı sonrası BİST 100 Endeksi şu sıralar 10.020,56 puanda bulunuyor.

Faizler düşünce piyasa hareketlendi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Yeni asgari ücretten sosyal harcama için bakın ne kadar kaldı
img

Kerem Aktürkoğlu evleniyor
img

Esad sonrası yasak kalktı, sokak ortasında satmaya başladılar
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

2 milyonu bankaya YATIRDIN 3 YAPTIN ŞİMDİ 2 MİLYONLUK EV KİRA GETİRİSİYLE 2.200 B,N OLDU AMA DEĞERİ 4 OLDU HADİ COK FAİZDEKİ PARANI BİR MİLYONDA KREDİ CEK AL HAHAHA

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıxxxx yyyyy:

Keynes denen aptala faiz tanımı yaptırmışlar yalan yanlış tanım şeriate bakın. Para üstünden para kazananlar bu kararla artmışsa faiz artmışsır erdo hep faiz arturıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Arabistan takımıyla anlaşan Fatih Terim'den ilk açıklama geldi
Arabistan takımıyla anlaşan Terim'den ilk açıklama geldi
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü
İşte Kerem'in gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 26 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 26 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Işık İpek öldü mü? Yaşar İpek'in kardeşi Işık İpek neden öldü? Işık İpek kimdir? Işık İpek kaç yaşında, nereli? Şakir Paşa Köşkü yandı mı? Şakir Paşa Köşkü zarar gördü mü? SON DAKİKA! MERKEZ BANKASI Aralık ayı faiz kararı ne oldu? Faiz düşerse döviz ve altın ne olur? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI! Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu? MB faizi sabit mi tuttu? Ceren Azak kimdir? Ceren Azak kaç yaşında, nereli? (Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı) YENİ YIL MESAJLARI | 2025 yılı için en anlamlı, duygusal yeni yıl mesajları! 31 Aralık yılbaşında televizyonda hangi diziler ve programlar var? 2024 yılbaşı gecesi diziler yok mu? Rıza Kalkavan kimdir? Rıza Kalkavan öldü mü, neden öldü? Squid Game 2. sezon oyuncuları kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.