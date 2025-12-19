Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Merkez Bankası'nın politika faizinde 150 baz puanlık indirime gitmesinin ardından bankacılık sektöründe kredi ve mevduat faizlerinde dikkat çekici düşüşler yaşandı. İhtiyaç ve ticari kredi faizleri son iki yılı aşkın sürenin en düşük seviyelerine geriledi.

KREDİ FAİZLERİNDE TARİHİ DÜŞÜŞ

Bankacılık sektöründe aralık ayının ikinci haftasında faiz oranlarında belirgin bir gerileme yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 38'e indirmesinin ardından özellikle kredi faizlerinde sert düşüşler kaydedildi. 5 Aralık haftasında yüzde 64,57 ile son üç ayın zirvesini gören ortalama ihtiyaç kredisi faizleri, geçen hafta yüzde 57,89'a gerileyerek 27 ayın en düşük seviyesini gördü. Böylece ihtiyaç kredisi faizlerinde bir haftada yaklaşık 700 baz puanlık düşüş yaşanmış oldu.

TİCARİ KREDİLERDE 25 AYIN DİBİ

Aynı dönemde ortalama ticari kredi faizleri de sert şekilde geriledi. 5 Aralık haftasında yüzde 54,57 seviyesinde bulunan ticari kredi faizleri, yaklaşık 400 baz puanlık düşüşle yüzde 50,55'e indi. Bu oran, son 25 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Tüzel kişi kredili mevduat hesabı ve kurumsal kredi kartları hariç ortalama ticari kredi faizleri ise yaklaşık 200 baz puanlık düşüşle yüzde 45,60'a gerileyerek 27 ayın dibini gördü.

TCMB FAİZİ İLE KREDİ FAİZLERİ ARASINDAKİ MAKAS DARALDI

TCMB'nin politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizinin yıllık bileşiği yüzde 46 seviyelerine gerilerken, ihtiyaç ve ticari kredi faizleri ile politika faizi arasındaki fark da azaldı. Uzmanlar, TL cinsi ticari kredilerin daha kısa vadeli olması nedeniyle politika faizine daha yakın seyrettiğine dikkat çekiyor. Enflasyon beklentileri, risk primi, banka kâr marjları ve düzenlemelerin ise bu fark üzerinde belirleyici olduğu ifade ediliyor.

KONUT VE TAŞIT KREDİLERİNDE SON DURUM

Geçen hafta bankalarda ortalama konut kredisi faizi yüzde 37,63 olurken, taşıt kredisi faizleri yüzde 33,62 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK'in kasım ayı için açıkladığı yüzde 31,07'lik enflasyon oranı ve TCMB'nin 2026 sonu için yüzde 16 olan enflasyon tahminine rağmen kredi faizlerinin halen yüksek seviyelerde olduğu vurgulanıyor.

MEVDUAT FAİZLERİNDE DE GERİLEME

Faiz düşüşü mevduat tarafında da etkisini gösterdi. Gösterge kabul edilen 1-3 ay vadeli ortalama mevduat faizleri geçen hafta yüzde 46,92'ye gerileyerek son 24 ayın en düşük seviyesine indi. Mevduat faizlerinin de kısa vadeli yapısı nedeniyle politika faizine daha yakın hareket ettiği belirtiliyor.

KREDİ BÜYÜMESİ KISITLAMALARA RAĞMEN YÜKSEK

Makroihtiyati önlemler kapsamında kredi büyümesine aylık sınırlar uygulanmasına rağmen kredi hacmindeki artış dikkat çekti. 12 Aralık itibarıyla yıllık kredi büyümesi yüzde 43,6 olurken, kur etkisinden arındırıldığında bu oran yüzde 34,6 olarak hesaplandı. Yıllık bazda bireysel kredilerde büyüme yüzde 47,1, ticari kredilerde ise yüzde 42,5 oldu.