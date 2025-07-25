Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü

Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü
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Politika faizini düşüren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirime gitti. Yeni oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, kredi kartı azami akdi faiz oranlarında dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki bireysel kartlar için yüzde 3.5 olarak uygulanan oran sabit kaldı.

Diğer tüm oranlarda ise 25 baz puan indirim yapıldı.

FAİZ ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Nakit avans ve KMH faizi yüzde 5'ten yüzde 4.75'e, dönem borcu 25 bin ile 150 bin lira arasında olan bireysel kartlar için yüzde 4.25'ten yüzde 4'e düşürüldü.

Dönem borcu 150 bin liranın üzerinde olan bireysel kartlar ve dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için ise faiz oranı yüzde 4.75'ten yüzde 4.50'ye indirildi.

Yeni faiz oranları 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Kaynak: AA / Ekonomi
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