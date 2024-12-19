Faiz kararı sonrası altın fiyatlarında sert hareketlilik
Fed yılın son faiz kararını açıkladı ve beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Faiz kararı piyasa beklentisini karşılasa da eylül ayında 2025 için 4 faiz indirimi bekleyen Fed yetkililerinin bu beklentiyi 2'ye düşürmesi piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Altının ons fiyatı 1 saatte yüzde 1.3 gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesini gördü.
ABD Merkez Bankası ( Fed ), beklentilere paralel şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Karardan önce 2.639 dolardan işlem gören altının ons fiyatı kararın ardından 2.604 dolara kadar geriledi. Altın fiyatı yaklaşık 1 saat içerisinde yüzde 1.3 geriledi ve son 1 ayın en düşük seviyesini gördü.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Fed yılın son faiz kararını açıkladı ve beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Faiz kararı piyasa beklentisini karşılasa da eylül ayında 2025 için 4 faiz indirimi bekleyen Fed yetkililerinin bu beklentiyi 2'ye düşürmesi piyasalarda dalgalanmaya yol açtı.
Karardan önce 2.639 dolardan işlem gören altının ons fiyatı kararın ardından 2.604 dolara kadar geriledi. Altın fiyatı yaklaşık 1 saat içerisinde yüzde 1.3 geriledi ve son 1 ayın en düşük seviyesini gördü.
Gram altın bugün 2 bin 942 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 808 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.941,7960
Satış: 2.942,2020
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.584,3200
Satış: 2.586,3900
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.705,0700
Satış: 4.808,9400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.821,1700
Satış: 19.176,9300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.173,00
Satış: 19.564,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.385,63
Satış: 9.622,49
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 18.830,11
Satış: 19.186,12
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.896,18
Satış: 20.396,22
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.609,77
Satış: 2.449,85
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.711,38
Satış: 2.864,78
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 47.857,00
Satış: 48.676,00