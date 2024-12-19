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Faiz kararı sonrası altın fiyatlarında sert hareketlilik

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Fed yılın son faiz kararını açıkladı ve beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Faiz kararı piyasa beklentisini karşılasa da eylül ayında 2025 için 4 faiz indirimi bekleyen Fed yetkililerinin bu beklentiyi 2'ye düşürmesi piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Altının ons fiyatı 1 saatte yüzde 1.3 gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankası ( Fed ), beklentilere paralel şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Karardan önce 2.639 dolardan işlem gören altının ons fiyatı kararın ardından 2.604 dolara kadar geriledi. Altın fiyatı yaklaşık 1 saat içerisinde yüzde 1.3 geriledi ve son 1 ayın en düşük seviyesini gördü.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

Fed yılın son faiz kararını açıkladı ve beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Faiz kararı piyasa beklentisini karşılasa da eylül ayında 2025 için 4 faiz indirimi bekleyen Fed yetkililerinin bu beklentiyi 2'ye düşürmesi piyasalarda dalgalanmaya yol açtı.

Karardan önce 2.639 dolardan işlem gören altının ons fiyatı kararın ardından 2.604 dolara kadar geriledi. Altın fiyatı yaklaşık 1 saat içerisinde yüzde 1.3 geriledi ve son 1 ayın en düşük seviyesini gördü.

Gram altın bugün 2 bin 942 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 808 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.941,7960

Satış: 2.942,2020

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.584,3200

Satış: 2.586,3900

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.705,0700

Satış: 4.808,9400

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 18.821,1700

Satış: 19.176,9300

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 19.173,00

Satış: 19.564,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.385,63

Satış: 9.622,49

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 18.830,11

Satış: 19.186,12

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 19.896,18

Satış: 20.396,22

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.609,77

Satış: 2.449,85

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.711,38

Satış: 2.864,78

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 47.857,00

Satış: 48.676,00

Faiz kararı sonrası altın fiyatlarında sert hareketlilik
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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