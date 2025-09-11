Faiz İndirimleri Sanayi Sektörüne Destek Olmalı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimini açıklamasının ardından değerlendirmede bulunarak "Enflasyondaki düşüş eğilimine paralel olarak bu indirimlerin şartlar uygun olduğu sürece devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimini açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ardıç, bu kararı olumlu değerlendirdiğini belirterek, "Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43'ten yüzde 40,5'e düşürmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum. Enflasyondaki düşüş eğilimine paralel olarak bu indirimlerin şartlar uygun olduğu sürece devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

"Sanayi sektörüne destek sağlanabilmesi için politika faizindeki indirimlerin kredi faizlerine yansıması önemli"

Ardıç, politika faizindeki indirimlerinin sanayi sektörüne destek sağlanması için büyük önem taşıdığını ifade ederek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Reel sektör olarak temel beklentimiz, faiz indirimlerinin hızla ticari kredi faiz oranlarına da yansımasıdır. Özellikle KOBİ'lerimiz ve geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren sanayicilerimiz, işletme ve yatırım kredilerine en çok ihtiyaç duydukları bir dönemden geçiyor. Ağustos ayı verilerine göre cari enflasyon yüzde 32,95'e gerilemiş, yıl sonunda ise yüzde 30'un altına inmesi beklenmektedir. Buna rağmen ticari kredi faizleri hala yüzde 50'nin üzerinde seyretmektedir. Bu seviyelerde faiz oranlarıyla sanayicinin ayakta kalması, üretim yapması ve yeni yatırımlar planlaması son derece güçtür. Sanayi sektörüne gerçek anlamda destek sağlanabilmesi için politika faizindeki indirimlerin kredi faizlerine yansıması büyük önem taşımaktadır. Ticari kredi faiz oranlarının makul seviyelere çekilmesini, kredi kısıtlamalarının kaldırılmasını ve yatırımlara yönelik kredilerde devlet desteklerinin artırılmasını temel beklentilerimiz olarak vurgulamak isterim." - ANKARA