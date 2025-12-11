Haberler

Ticaret Bakanı Bolat, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle finansman maliyetlerinin düştüğünü ve ihracatçıların rekabet gücünü artıracak desteklerin devam edeceğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun faiz indirimi kararı neticesinde, finansman maliyetlerinin düştüğünü, dengelenme sürecinin güçlendiğini belirterek, "Olumlu makroekonomik görünümün sürmesiyle birlikte, ihracatçımızın rekabet gücünü artıracak desteklerimiz kesintisiz şekilde devam edecektir." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından TCMB'nin politika faizini yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirme kararını değerlendirdi.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun, enflasyonun ana eğilimindeki iyileşme ve makroekonomik dengelenme sürecinin güçlenmesi doğrultusunda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e indirdiğini anımsatan Bolat, böylece son 4 toplantıda toplam 800 baz puanlık indirime gidildiğini vurguladı.

Bolat, bu karar doğrultusunda, ihracatçıların yararlandığı reeskont kredisi iskonto oranının yüzde 19,93'ten yüzde 19,32'ye gerilediğini, firmaların net maliyetlerinin ise yüzde 24,89'dan yüzde 23,95'e düştüğüne işaret ederek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz indirimi kararı neticesinde, finansman maliyetleri düşüyor, dengelenme süreci güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinin, dış ticaret ve cari işlemler dengesinde son aylarda kaydedilen olumlu seyrin sürdürdüğüne dikkati çeken Bolat, ağustosta 5,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek cari fazla rakamı elde edildiğini, eylülde ise 1,1 milyar dolar fazla verildiğini belirtti.

Bolat, bu gelişmelerle birlikte ülke risk priminin (CDS), Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviye olan 225,5 baz puana kadar gerilediğine işaret ederek, risk primindeki bu güçlü iyileşmenin, finansal istikrarı pekiştirmekte ve dezenflasyon sürecine katkı sağladığını vurguladı.

Üretim ve istihdamda kaydedilen artışların, dış dengedeki toparlanma ve risk göstergelerindeki iyileşmenin ekonomi programı çerçevesinde öngörülen dengelenme sürecinin kararlılıkla sürdüğünü gösterdiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Olumlu makroekonomik görünümün sürmesiyle birlikte, ihracatçımızın rekabet gücünü artıracak desteklerimiz kesintisiz şekilde devam edecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızın rekabet gücünü artırma ve finansman imkanlarını genişletme hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Reeskont kredilerine ulaşımın kolaylaştırılması ve maliyetlerinin düşürülmesi, bu sürecin önemli bir parçasıdır. Bu kapsamda, başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olmak üzere, tüm kurumlarımızla yakın işbirliği içinde, ekonomide dengelenmeyi ve istikrarı güçlendirecek politika adımlarını hayata geçirmeye devam edeceğiz."


