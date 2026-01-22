Haberler

Akıncı'dan faiz indirimi değerlendirmesi: "Kredi piyasalarına yansıması belirleyici olacak"

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, TCMB'nin faiz indirimini değerlendirerek, bu kararın reel sektöre etkilerinin önemine vurgu yaptı. Kredi şartları ve finansman maliyetlerinin önümüzdeki dönemde belirleyici olacağına dikkat çekti.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 38'den yüzde 37 seviyesine indirmesini değerlendirdi.

Faiz indiriminin reel sektör açısından dikkatle izlenmesi gereken bir adım olduğunu ifade eden Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, kararın kredi şartları ve finansman maliyetlerine nasıl yansıyacağının önümüzdeki dönemde daha net görüleceğini söyledi.

Finansmana erişimin, üretim, yatırım ve istihdam kararları açısından temel belirleyicilerden biri olduğuna işaret eden Akıncı, faiz politikasında atılan adımların reel sektörde karşılık bulabilmesi için bankacılık sistemine etkin ve öngörülebilir şekilde yansımasının önemine vurgu yaptı.

Akıncı değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizinde gerçekleştirdiği bu indirimi, reel sektör açısından dikkatle takip ediyoruz. Bu konuda asıl belirleyici olan husus, alınan kararın ticari kredi faizlerine ve finansman maliyetlerine nasıl yansıyacağıdır. Para politikasında öngörülebilirliğin korunması, işletmelerimizin yatırım, üretim ve istihdam planlamalarını sağlıklı şekilde yapabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Finansmana erişimin makul şartlarda sağlanması, ekonomik aktivitenin sürdürülebilirliği açısından kritik bir unsur olmaya devam etmekte."

Faiz politikasının makroekonomik dengelerle uyumlu ve istikrarlı bir çerçevede sürdürülmesinin yatırım ortamına olan güveni güçlendireceğini aktaran Akıncı, söz konusu sürecin fiyat istikrarı hedefiyle eşgüdüm içinde yürütülmesinin önemine de dikkat çekti. - GAZİANTEP

