Fahiş zamlar tepki çekmişti: Türkiye'ye 4. operatör geliyor

Fahiş zamlar tepki çekmişti: Türkiye'ye 4. operatör geliyor
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Mobil iletişimdeki yüksek fiyatlar ve rekabet eksikliği eleştirilirken, Türkiye Varlık Fonu'na bağlı TÜRKSAT sahaya iniyor. 2026'nın ilk çeyreğinde hizmet vermesi beklenen yeni operatör, fahiş tarifelerden şikâyetçi milyonlara alternatif sunmayı hedefliyor. Yeni düzenleme Meclis'e geliyor.

Mobil operatörlerin uyguladığı yüksek fiyatlar milyonları isyan ettirirken, sektörde dengeleri değiştirecek gelişme yolda. Türkiye Varlık Fonu'na ait TÜRKSAT, 2026 yılının ilk çeyreğinde mobil iletişim sektörüne adım atarak dördüncü operatör olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.

Halihazırda Türkiye'de hizmet veren Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un ardından sektöre girecek olan TÜRKSAT, yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacak bir düzenlemeyle birlikte kablo ve yayın hizmetlerinden ayrılarak mobil alana yönelecek. Amaç; vatandaşın en çok şikâyet ettiği konuların başında gelen uçuk tarifelere karşı rekabeti artırmak.

Sektördeki mevcut üç operatörden ikisinin devlet kontrolünde olması, fiyatların yukarı yönlü seyretmesinde etkili olurken, yine Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki TÜRKSAT'ın devreye girmesiyle tüketici lehine yeni bir dönemin kapısı aralanabilir.

Edinilen bilgilere göre gerekli altyapı çalışmaları için son hazırlıklar tamamlandı. TÜRKSAT'ın, yeni düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından operatör hizmetleri için süreci resmen başlatması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, son dönemde internet ve mobil faturalardaki fahiş zamları konuşuyor. Taahhüdü sona eren aboneler, aynı hizmeti almak için yeni pakete geçtiklerinde yüzde 200 ila 300 oranında zamla karşılaştı. Vatandaşlar sosyal medyada "faturalara gizli zam" tepkisi gösterirken, operatörlere yönelik şikayetler rekor seviyeye ulaştı.

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
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